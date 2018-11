La CITICPE co-lauréate du Trophée d'or du meilleur fonds de capital-investissement mondial, lors de l'édition 2018 des Private Equity Exchange & Awards

BEIJING et PARIS, 27 novembre 2018 /PRNewswire/ -- La CITICPE est lauréate du Trophée d'or dans la catégorie Meilleur fonds de capital-investissement mondial du Private Equity Exchange & Awards 2018, un événement paneuropéen majeur consacré au capital-investissement, organisé à Paris par la Leaders League, l'éminent groupe de médias et agence de notation.

À ce jour, la CITICPE est la seule société de capital-investissement chinoise à avoir remporté une telle récompense deux années de suite, ce qui souligne la reconnaissance continue de la CITICPE par la communauté financière mondiale, en tant que gestionnaire d'actifs chinois de premier plan.

Le Private Equity Exchange & Awards entend récompenser les fonds de capital-investissement les plus performants au monde. Pour déterminer le lauréat, un jury de 80 vétérans du placement, composé de commanditaires et de gestionnaires d'actifs, mène une recherche exhaustive sur la gouvernance et les performances globales des sociétés, notamment en termes de positionnement stratégique, d'équipes de gestion, de connaissances sectorielles sur les dix dernières années, mais aussi en termes de rendements, de réalisations et de distributions des placements sur les trois dernières années.

Depuis sa création en 2008, la CITICPE s'est spécialisée dans les six domaines essentiels suivants : les technologies et l'Internet, l'industrie et l'énergie, les services financiers et commerciaux, la grande consommation et les loisirs, la santé et l'immobilier. Elle adopte une politique de placement à long terme, en investissant dans des sociétés chinoises et des multinationales liées à la croissance de la Chine et s'attache clairement à encourager la croissance des sociétés de son portefeuille, en appliquant les meilleures pratiques mondiales à son processus de placement et en assurant des rendements durables aux investisseurs. La société gère actuellement plus de 15 milliards d'USD (100 milliards de RMB) pour le compte d'investisseurs institutionnels du monde entier.

Lefei Liu, le PDG de la CITICPE, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir le Trophée d'or de l'édition 2018 du Private Equity Exchange & Awards, l'année du 10e anniversaire de la CITICPE. Ces dix dernières années, nous avons obtenu des rendements supérieurs pour nos investisseurs, suivi une politique de placement reposant sur la valeur et établi une société de gestion d'actifs dotée d'une solide culture d'entreprise. Pour les dix prochaines années, nous maintiendrons une attitude raisonnable et un état d'esprit ouvert, adopterons les meilleures pratiques locales et internationales et unirons nos forces à celles de nos pairs pour améliorer les capacités de placement et la gouvernance d'entreprise des sociétés chinoises de capital investissement, acquerrons progressivement une reconnaissance internationale et appuierons le développement économique en Chine et dans le monde. »

Dans la catégorie du Meilleur fonds de capital-investissement mondial 2018, Apollo Global Management - la société de placement de premier plan -, a reçu le Trophée d'or aux côtés de la CITICPE. Dans la même catégorie l'année précédente, CITICPE, ainsi que KKR, Blackstone et d'autres sociétés internationales de placement avaient reçu le Trophée d'argent.

La Leaders League, basée à Paris, est un groupe de médias et une agence de notation, organisant le Private Equity Exchange & Awards depuis 17 ans.

À propos de la CITICPE

La CITICPE est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs, dont les classes d'actifs couvrent le capital-investissement, la mezzanine et le marché public. Fondée en 2008 par une équipe de spécialistes du placement d'envergure mondiale et appuyée par plus de 200 investisseurs locaux et internationaux, la CITICPE connaît la Chine comme nul autre et est un investisseur de valeur à long terme dont la vocation est mondiale. L'entreprise utilise son expertise sectorielle pour produire des flux d'affaires et piloter le travail de création de valeur pendant la phase post-investissement. La CITICPE s'en tient à une politique de placement rigoureuse pour maintenir et développer le capital de ses investisseurs. Le portefeuille de capital-investissement de la société, qui compte plus de 100 sociétés, est très diversifié par secteur et par phase d'investissement. La CITICPE est fière de sa philosophie de placement orientée vers l'avenir et s'attache à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs, mais aussi un monde meilleur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citicpe.com.

Related Links

http://www.citicpe.com



SOURCE CITICPE