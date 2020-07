La citoyenneté par l'investissement de la Dominique « change la vie », cite The Economist

LONDRES, 10 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Les hommes d'affaires et les familles dont la citoyenneté limite le travail et la vie de famille recherchent un Plan B. Un récent article de The Economist dévoile les cas de plusieurs ressortissants africains qui ont choisi la citoyenneté caribéenne plutôt que d'autres en raison de leur expérience et d'un traitement plus fluide. L'un d'entre eux en particulier affirme que l'obtention de la citoyenneté économique du Commonwealth de Dominique a « changé sa vie ».

Créé en 1993, le programme de citoyenneté par l'investissement (CBI) de la Dominique est le meilleur au monde. C'est ce qu'ont estimé les trois dernières éditions consécutives du CBI Index, publié chaque année par le magazine PWM, du Financial Times. La Dominique excelle par sa transparence, son intégrité et son impact transformateur sur la population autochtone.

« Un moyen de réduire la demande d'un deuxième passeport serait de faciliter la visite et le travail des Africains dans les pays riches », écrit The Economist. « Jusqu'alors, leur meilleur pari pouvait consister à copier un autre homme d'affaires nigérian ayant récemment obtenu un passeport de la Dominique et déclarant de manière retentissante : "Cela change la vie" », conclut l'article.

L'obtention d'un passeport est un processus distinct du programme de CBI. La valeur de la citoyenneté de la Dominique est supérieure à la mobilité mondiale. Membre du Commonwealth, l'île est une démocratie pacifique et moderne, dotée d'institutions étatiques fortes et d'une économie axée sur la résilience.

La division fDI Intelligence du FT affirme que la Dominique est l'une des 20 plus grandes destinations de l'avenir. En tant qu'île Nature des Caraïbes, son industrie de l'écotourisme est florissante, et son programme de CBI offre la possibilité de posséder des parts dans certains de ces hôtels. Les candidats approuvés peuvent choisir l'un des complexes de luxe sélectionnés et réaliser un investissement éligible d'au moins 200 000 USD. Cela inclut des hôtels-boutiques déjà fructueux tels que Jungle Bay et Secret Bay, ou des complexes de marque mondiale tels que Marriott's Anichi ou Hilton's Tranquility Beach. Le tout dernier projet approuvé pour la CBI est le Sanctuary Rainforest Eco Resort and Spa. Alternativement, les candidats peuvent verser une contribution ponctuelle d'au moins 100 000 USD au fonds de diversification économique.

Bien qu'il demande l'un des investissements éligibles les plus abordables et ne comporte pas d'exigences en termes de visite, de langue ou de résidence, le programme de la Dominique équilibre ceci avec des procédures strictes de diligence raisonnable. Ainsi, l'intégrité de la sécurité du pays et celle de ses partenaires extérieurs restent intactes. En outre, passer avec succès le contrôle de diligence raisonnable strict de la Dominique donne aux citoyens économiques l'assurance que leur statut est définitif et que de nombreuses générations pourront en bénéficier.

Contact : [email protected], www.csglobalpartners.com

SOURCE CS Global Partners