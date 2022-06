La clinique dentaire Rident et le laboratoire dentaire Ridental rejoignent Adria Dental Group, le plus grand groupe dentaire en Croatie et dans la région

ZAGREB, Croatie, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Après les investissements de l'an dernier dans la clinique dentaire Arena de Zagreb, la clinique dentaire Salona Dental de Solin et le laboratoire dentaire Vladimir Tešija, Adria Dental Group poursuit sa croissance avec en investissant dans Rident, la plus grande clinique de Croatie avec des établissements à Rijeka et Poreč, et dans le plus grand laboratoire dentaire de Croatie, Ridental d.o.o.

Avec cet investissement, Adria Dental Group devient le plus grand groupe dentaire de la région, avec plus de 350 employés, plus de 60 salles d'opération et plus de 140 professionnels dentaires, et un chiffre d'affaires annuel de plus de 25 millions d'euros. Le groupe se compose de 4 cliniques et 4 laboratoires (Zagreb, Solin, Rijeka et Poreč), avec une expansion régionale supplémentaire prévue d'ici la fin de l'année.

« Nous sommes heureux que Rident ait reconnu notre idée du développement et ait décidé de rejoindre Adria Dental Group. L'union des forces nous permettra d'investir davantage dans les opérations du groupe, y compris dans l'accès aux nouvelles technologies et aux nouveaux équipements qui accompagnent l'évolution des services dentaires », a déclaré Igor Čičak, président-directeur général de PCP et président du conseil de surveillance d'Adria Dental Group.

Rident a été fondée il y a 19 ans par le Dr Željko Miljanić, pionnier de l'odontologie moderne en Croatie, attachée à la qualité et au service. Rident est la première clinique dentaire de Croatie depuis des années, tant en nombre de patients qu'en nombre d'actes.

« Nous sommes fiers que la plus grande clinique de la région se joigne à Adria Dental Group, pour nous renforcer pour une autre clinique exceptionnelle, dans l'optique de proposer à nos patients le plus haut niveau de qualité et de service, avec une équipe d'experts de premier plan et une technologie de pointe. Nous croyons fermement que nos patients continueront de le reconnaître », a déclaré Gordan Muškić, président du conseil d'administration d'Adria Dental Group.

« Je suis ravi que notre clinique, avec son équipe exceptionnelle de dentistes, rejoigne le groupe Adria Dental. L'adhésion à ADG nous permettra de renforcer davantage notre position sur le marché et de poursuivre notre dynamique de développement pour notre clinique et nos employés. L'accent mis sur les patients, les employés et la qualité nous ont permis de devenir l'une des meilleures cliniques dentaires et parmi les plus réputées de Croatie, ce qu'ADG a également su voir », a souligné le Dr Željko Miljanić, fondateur de Rident.

Provectus Capital Partners (PCP), société d'investissement basée à Zagreb, a créé ASEF SCSp, le plus grand fonds de capital-investissement de la région d'Adria, qui détient la majorité des actions dans Adria Dental Group.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1840463/Adria_Logo.jpg

SOURCE Adria Dental Group