La Cocina de Beijing se expondrá en la Muestra Internacional de Horticultura de Beijing

BEIJING, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- El 30 de agosto de 2019 se celebra la Gala de Apreciación de la Cocina de Beijing 2019, con el tema Recorriendo la Expo 2019 Beijing, Viajando por Beijing, Saboreando la Cocina de Beijing – el Tercer Festival Cultural Culinario de la Cocina de Beijing en China – en la Muestra Internacional de Horticultura de Beijing.

En el evento se expondrán la herencia cultural de la comida con trigo de Quan Ju De, las habilidades con el cuchillo de Dong Lai Shun, las habilidades de Tong He Ju, la técnica shao-mai de Du Yi Chu, y otras presentaciones interactivas del clásico estilo Beijing, ofreciendo nuevas experiencias visuales y gustativas a los turistas locales y extranjeros.

La cocina de Beijing se originó en las dinastías Liao y Jin, tomó forma en las dinastías Ming y Qing, se desarrolló en tiempos más modernos, y ahora prospera en la era contemporánea. Caracterizada por técnicas de cocción tales como el salteado, el horneado y el hervido a fuego bajo, es una cocina rica y pesada, basada en la salsa de soja para aportar sabor, y con un gusto fresco. Es fundamental la selección cuidadosa de los materiales, al igual que el corte y el moldeado meticulosos y las reglas para la preparación y cocción. Con gran significación cultural, este estilo de cocción combina muchos sabores, y tiene características muy distintivas de Beijing.

Según Yun Cheng, presidente de la Asociación de Cocina de Beijing, las tiendas de cocina de Beijing bien conocidas y los renombrados snacks de Beijing son populares entre personas de todos los órdenes de la vida y de todas las edades. El Festival Cultural Culinario de la Cocina de Beijing apunta a desarrollar, organizar y promover la cultura dietaria de Beijing. Estos movimientos están diseñados para en última instancia construir un sólido panorama de la Cocina de Beijing en China, mejorar la calidad del servicio gastronómico en la capital nacional y nutrir el mercado del catering, de modo que prospere y ofrezca un mayor placer a los comensales. Con la Muestra Internacional de Horticultura de Beijing como escenario, este evento destacará la Cocina de Beijing en China, y abrirá la cultura del estilo de Beijing a otros países, ayudándoles a experimentar el espectacular Recorriendo la Expo 2019 Beijing, Viajando por Beijing, Saboreando la Cocina de Beijing, y a preparar un festín de modo que el mundo pueda compartir juntos la Cocina de Beijing.

La Cocina de Beijing en la Muestra Internacional de Horticultura arranca el 30 de agosto, y seguirá hasta el 10 de octubre.

Enlaces para imágenes como adjunto:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=343731

FUENTE The Organizing Committee of the 2019 Beijing Cuisine Appreciation Gala

SOURCE The Organizing Committee of the 2019 Beijing Cuisine Appreciation Gala