La collaboration entre Amdocs et Quali accélère l'innovation pour les entreprises de communications et de médias

L'engagement permet aux innovateurs dans le domaine des télécommunications et du Web de lancer de nouvelles technologies plus rapidement en automatisant et en gérant une infrastructure complexe et fastidieuse.

AUSTIN, Texas, 26 mars 2021 /PRNewswire/ -- Quali, la société Infrastructure Automation at Scale™, a annoncé une collaboration mondiale avec Amdocs, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services aux entreprises de communications et de médias. Cette collaboration, qui porte sur la culture, les personnes, les processus et la technologie, est conçue pour accélérer les clients dans leurs parcours DevOps et Lab as a Service (LaaS).

L'engagement augmente la vitesse de mise sur le marché pour les clients en combinant les compétences approfondies d'Amdocs en matière de stratégie commerciale, d'innovation et de technologie avec la plateforme unique de gestion continue de l'infrastructure de Quali - comblant le fossé d'adoption entre les testeurs techniques et non techniques, les développeurs et les opérations informatiques à l'échelle, et avec une gouvernance et un contrôle complets.

« Amdocs est un leader dans le secteur de la communication et des médias. Notre collaboration avec Amdocs s'aligne bien sur nos valeurs commerciales et offre une valeur inégalée à nos clients », a commenté Jason Lee, vice-président des canaux mondiaux de Quali. « Cette dernière entreprise accélère les possibilités non seulement pour notre leadership et notre marque, mais aussi pour notre contribution conjointe à l'innovation au sein de la 5G des télécoms et au-delà. »

CloudShell de Quali est la seule solution LaaS ayant fait l'objet de déploiements critiques à grande échelle, choisis par des centaines de leaders technologiques, de fournisseurs de services et d'entreprises de premier plan. En outre, Quali Colony a récemment été nommée finaliste du DevOps Dozen 2020 par DevOps.com pour sa capacité à libérer les équipes chargées des applications du temps et de la complexité liés à la mise en place et à l'exploitation d'une infrastructure en nuage, de sorte que les équipes soient enfin libres de créer de bons logiciels.

« Amdocs est un leader de l'automatisation des opérations de réseau et de service pour le cloud, la 5G et l'ère des réseaux hybrides. Avec Quali, nous offrons une valeur remarquable aux innovateurs des télécommunications et du Web pour surmonter les limites et les complexités de l'infrastructure d'hier afin d'accélérer l'innovation des services », a déclaré Parag Shah, Client Business Executive chez Amdocs.

À propos de Quali

Basée à Austin, au Texas, Quali a créé la plate-forme leader Infrastructure Automation at Scale. Des entreprises du Global 2000 et des innovateurs du monde entier font confiance à la plate-forme CloudShell primée de Quali pour créer des solutions d'automatisation en libre-service et à la demande qui augmentent la productivité de l'ingénierie, réduisent les coûts du cloud et optimisent l'utilisation de l'infrastructure. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.quali.com/ et suivre Quali sur Twitter et LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1421592/Quali_Logo.jpg

Related Links

https://www.quali.com



SOURCE Quali