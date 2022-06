La collaboration entre C-Path et Replica Analytics cherche à accélérer la recherche sur les maladies rares

NEW YORK et OTTAWA, Ontario, et TUCSON, Arizona, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le Critical Path Institute (C-Path) et Replica Analytics, une société Aetion, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat visant à exploiter les données synthétiques pour stimuler davantage la génération de solutions exploitables afin d'accélérer le développement de médicaments pour les maladies rares.

Replica Analytics aidera à générer des ensembles de données synthétiques pour les maladies rares et orphelines, pour lesquelles les données sur les patients sont souvent très limitées, ce qui accentue les préoccupations concernant la confidentialité et l'accessibilité des données.

Associées aux données réelles, ces données synthétiques contribueront à optimiser l'utilité de la plateforme RDCA-DAP® (Rare Disease Cures Accelerator-Data and Analytics Platform) de C-Path, qui fournit une infrastructure centralisée et standardisée pour soutenir et accélérer la caractérisation des maladies rares ciblées afin d'accélérer le développement de médicaments. La plateforme comprend également un cadre qui soutient la réalisation rigoureuse d'études de l'histoire naturelle, en prêtant attention aux normes de qualité des données établies, afin d'être le plus utile possible pour la conception des essais cliniques et l'examen réglementaire. Ce cadre comprend une base de données et un centre d'analyse solides et intégrés qui permettent de regrouper les données sur les maladies rares provenant de diverses sources et de les analyser de manière rationnelle et efficace. Une fois ajoutées à la plateforme RDCA-DAP, les données synthétiques représenteront également les données réelles, basées sur les dossiers médicaux électroniques (DME), disponibles sur la plateforme, ouvrant ainsi la voie à la modélisation et à la recherche basées sur des analyses longitudinales ciblées.

« Notre collaboration avec Replica Analytics est importante car les données synthétiques peuvent ajouter de la valeur aux données réelles tout en respectant les impératifs de confidentialité des données, ce qui contribuera à accélérer le développement global des médicaments contre les maladies rares, a déclaré Alexandre Betourne, directeur scientifique du RDCA-DAP. L'objectif du RDCA-DAP est de proposer une infrastructure centralisée et standardisée pour soutenir et accélérer la caractérisation des maladies rares et le développement de thérapies. Cette collaboration rejoint nos efforts. »

La génération de données synthétiques est une technologie d'amélioration de la confidentialité qui a été adoptée rapidement, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Cette technologie se sert de l'IA pour créer des modèles d'apprentissage automatique qui assimilent les modèles et les propriétés statistiques d'ensembles de données réels afin de générer des données qui conservent les mêmes caractéristiques que l'ensemble de données d'origine, mais sans correspondance directe avec une personne identifiable. Elle peut contribuer à enrichir les petits ensembles de données, à créer des patients virtuels afin d'augmenter le nombre de patients dans les ensembles de données existants et à optimiser la conception des essais cliniques sur de petits échantillons.

« Nous constatons de plus en plus qu'il est possible de s'associer à des organismes tels que C-Path pour générer des ensembles de données adaptés aux besoins, a ajouté Khaled El Emam, vice-président principal et directeur général de Replica Analytics. Les données synthétiques, qui préservent l'intégrité et l'utilité des données sources, ainsi que la protection de la vie privée, peuvent être un outil très précieux pour rendre cette collaboration possible. »

En mai 2022, C-Path a organisé un webinaire au cours duquel l'équipe de Replica Analytics a présenté la technologie de génération de données synthétiques et discuté du rôle que celle-ci peut jouer dans la recherche et le traitement des maladies rares. L'événement a été enregistré et peut être visionné sur la chaîne YouTube de C-Path.

À propos de C-Path

Le Critical Path Institute (C-Path) est un organisme indépendant à but non lucratif fondé en 2005 sous la forme d'un partenariat public-privé. C-Path a pour mission de catalyser le développement de nouvelles approches qui font progresser l'innovation médicale et la science réglementaire, accélérant ainsi la voie vers un monde plus sain. Leader international dans la formation de collaborations, C-Path a créé de nombreux consortiums mondiaux qui comprennent actuellement plus de 1 600 scientifiques issus d'agences gouvernementales et réglementaires, d'établissements universitaires, d'organisations de patients, de fondations pour la lutte contre les maladies et de centaines d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. C-Path US a son siège à Tucson, en Arizona, C-Path en Europe a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas et C-Path Ltd. opère à partir de Dublin, en Irlande, avec du personnel supplémentaire dans de nombreux autres endroits. Pour en savoir plus, rendez-vous sur c-path.org .

Le Critical Path Institute est soutenu par la Food and Drug Administration (FDA) du Department of Health and Human Services (HHS) américain et est financé à 54,2 % par la FDA/HHS, pour un total de 13 239 950 $, et à 45,8 % par des sources non gouvernementales, pour un total de 11 196 634 $. Le contenu est celui des auteurs et ne représente pas nécessairement les opinions officielles de la FDA/HHS ou du gouvernement des États-Unis ni leur approbation.

À propos de Replica Analytics, une entreprise Aetion

Replica Analytics est le premier fournisseur de technologie de génération de données synthétiques basée sur la science pour le secteur de la santé. La société est pionnière dans le développement de technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. La société a été rachetée fin 2021 par Aetion, le principal fournisseur de technologies de données réelles probantes de qualité réglementaire. Le logiciel Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre de nombreux grands défis auxquels sont confrontées l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://replica-analytics.com/

À propos d'Aetion

Aetion est une société d'analyse médicale qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de réglementation des traitements médicaux et des technologies. L'Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps enseignant de la Harvard Medical School ayant des décennies d'expérience dans le domaine de l'épidémiologie et de la recherche sur les résultats en matière de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de santé, à savoir ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand, afin de guider le développement et la commercialisation des produits ainsi que l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez notre page @aetioninc .

