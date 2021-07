La Commission d'aménagement du Nunavut a publié une mise à jour du plan d'aménagement du territoire 2021 visant à protéger l'environnement et à promouvoir le bien-être des résidents

IQALUIT (Nunavut), 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- En prévision des festivités en l'honneur de la Journée du Nunavut qui auront lieu demain, la Commission d'aménagement du Nunavut (CAN) a publié une mise à jour du Plan d'aménagement du territoire 2021, qui représente le plus important de ce genre au monde et qui couvre un cinquième du territoire du Canada, soit quelque 2,1 millions de kilomètres carrés de terre et d'eau.

Cette dernière version du Plan d'aménagement du territoire du Nunavut est le résultat d'une consultation et d'un engagement approfondis auprès des Inuits, de leurs communautés, des organisations inuites, des gouvernements fédéral et d'État, des organisations de défense de l'environnement et de la faune et des groupes industriels.

« Nous sommes ravis de publier cette mise à jour qui adopte une approche solide en matière de conservation et de protection de l'environnement fragile et du mode de vie du Nunavut, tout en soutenant le développement économique durable », a déclaré le président de la Commission, Andrew Nakashuk. « Il reflète ce que nous avons entendu de la part des habitants du Nunavut (Nunavummiut) et est dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

Le Plan d'aménagement du territoire du Nunavut 2021 provisoire établit des lignes directrices pour l'utilisation et le développement responsable des ressources dans la région du Nunavut et vise également à :

Protéger les habitats essentiels du caribou, des oiseaux migrateurs, du morse, de l'ours blanc et des baleines qui sont menacés en raison du changement climatique et d'autres facteurs ;

Identifier les domaines d'intérêt communautaire prioritaires ;

Soutenir les possibilités de développement économique, y compris le corridor d'infrastructure Manitoba-Kivalliq ;

Prévoir la protection des droits miniers existants ;

Fournir aux propriétaires fonciers et aux utilisateurs une certitude quant au lieu et au moment où les projets et les activités économiques peuvent avoir lieu.

La NCP a reçu un financement de 2,5 millions de dollars d'Affaires autochtones et du Nord Canada pour tenir une série supplémentaire d'audiences publiques dans les régions de Kivalliq et de Kitikmeot afin de recueillir davantage de commentaires du public sur l'ébauche du plan avant qu'il ne soit soumis à l'approbation.

« L'ébauche du Plan d'aménagement du territoire du Nunavut est un document vivant qui nous guide et nous oriente vers l'avenir en établissant des politiques et des désignations d'aménagement du territoire qui favorisent la conservation, le développement économique et la santé et le bien-être des résidents », a déclaré la directrice générale de la CNP, Sharon Ehaloak. « La Commission est heureuse de recevoir ce financement pour s'assurer que nous faisons les choses correctement et que notre plan reflète l'histoire et la culture du Nunavut et de sa population. »

L'ébauche du plan d'aménagement du territoire 2021 et un document d'information sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.nunavut.ca/ .

À propos de la Commission d'aménagement du Nunavut (CNP) La Commission d'aménagement du Nunavut (CNP) est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et de la surveillance des plans d'aménagement du territoire pour l'utilisation et le développement des ressources dans la région du Nunavut. La CNP a été créée en 1993 en vertu de l'Accord du Nunavut.

Contact médias : Mike Murphy, Quinn Public Affairs, [email protected] , 613-220-9885

