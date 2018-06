La Commission du tourisme de Hangzhou organise une fête à New York pour remercier ses fans

Le festival, baptisé « Hi 5 Hangzhou Fan Gala », aura lieu dans le Hall Vanderbilt de la gare Grand Central Terminal de New York le 16 juin 2018 à 14 h 00 (heure de l'Est). Le gala, point culminant des diverses activités organisées par la Commission, sera composé de deux parties : une exposition culturelle ouverte au public de 14 h 00 à 16 h 30 (heure de l'Est) et un spectacle privé accessible sur invitation de 17 h 30 à 19 h 30 (heure de l'Est).

L'éminent pianiste chinois Lang Lang, qui est l'un des plus prolifiques fans de Hangzhou sur Facebook et qui est également connu sous le nom d'Ambassadeur du Grand Canal de Hangzhou, est invité à jouer un concerto pour piano issu de la musique traditionnelle de Hangzhou pendant le spectacle privé. Lang Lang, représentant les milliers de fans de Hangzhou, a déclaré : « Je suis ravi de participer au gala et de jouer devant les habitants de la ville de New York. J'ai toujours été séduit et inspiré par les paysages époustouflants de Hangzhou. Partager mon amour pour cette ville pittoresque à travers ma musique est un immense honneur. »

Pendant la fête, il y aura dans le Hall Vanderbilt quatre zones d'affichage interactives destinées à créer une ambiance chinoise traditionnelle et tendance. Il y sera présenté le riche patrimoine Hangzhou, tel que le thé, la soie et les éventails, et des outils de réalité virtuelle permettront de dessiner la ville de Hangzhou en faisant appel à l'imagination. Des spectacles de musique et de danse de style occidental seront également présentés pour mettre de l'ambiance.

Abritant d'innombrables trésors culturels chinois ainsi que le siège du groupe Alibaba et de plusieurs entreprises technologiques, Hangzhou combine magistralement la tradition et la modernité chinoises sur les principales plateformes de médias sociaux telles que Facebook (facebook.com/Hangzhou.China), Twitter (twitter.com/hangzhou_china) et Instagram (instagram.com/hangzhou_china) depuis 5 ans.

Inscrivez-vous en ligne sur le site officiel https://www.hi5hangzhou.com pour obtenir l'un des 300 billets gratuits. Les participants du gala auront la possibilité de gagner un voyage à Hangzhou composé de 2 billets aller-retour et d'un séjour de 4 nuits à l'hôtel.

Les programmes sont commandités en partie par Wensli Group Co., Ltd., Travelport, le Sofitel Hangzhou Westlake et le Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/702638/Hangzhou_NYT_Advertorial.jpg

SOURCE Hangzhou Tourism Commission

Related Links

https://photos.prnasia.com/prnvar/20180605/2151814-1

https://photos.prnasia.com/prnh/20180605/2151814-1