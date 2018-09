La Commission européenne engage 2,2 millions d'euros afin de lancer une nouvelle technologie pour la salubrité de l'eau

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/735663/rqmicro_AG_Logo.jpg )

L'eau constitue la ressource la plus précieuse pour les sociétés du monde entier et un habitat naturel pour une multitude de bactéries. Certaines sont dangereuses pour la santé humaine. Un facteur clé afin de garantir la salubrité de l'eau potable et industrielle est la détection des bactéries pathogènes dangereuses. La bactérie du genre Legionella notamment, que l'on trouve dans l'eau, pose une menace émergente pour la santé publique.

Des résultats de tests en deux heures pour détecter les dangereuses légionelles dans l'eau

Les méthodes de détection standard actuelles prennent plus de 10 jours pour produire des résultats. L'Agence exécutive pour les PME de la Commission européenne reconnaît à travers sa subvention le besoin urgent de détecter la contamination microbiologique plus rapidement. La plateforme mobile de détection des pathogènes développée par rqmicro promet le contrôle fiable de pathogènes spécifiques comme les légionelles. Les résultats sont disponibles dans un délai d'une à deux heures, permettant ainsi la localisation rapide et le traitement efficace des épidémies.

Cela représente un honneur particulier pour la société d'être reconnue comme l'un des projets d'innovations de première catégorie en Europe pour la sécurité de l'eau et des aliments. « Mon équipe et moi-même apprécions sincèrement ce niveau de reconnaissance de la part de la Commission européenne », a souligné le Dr Hans-Anton Keserue, PDG et fondateur de rqmicro. La subvention Instrument P.M.E. permet à la société suisse d'accélérer le déploiement de sa technologie afin d'accroître la sécurité microbiologique de l'eau et des aliments à l'échelle mondiale.

À propos d'Instrument P.M.E.

Le programme Instrument P.M.E. offre aux entrepreneurs les plus brillants et les plus audacieux d'Europe l'opportunité de s'illustrer et de recevoir des fonds pour des idées innovantes ayant le potentiel de créer des marchés entièrement nouveaux ou de révolutionner des marchés existants. La subvention est destinée à des petites et moyennes entreprises qui ont un plan d'affaires stratégique, robuste et pertinent ainsi que l'ambition de se développer au niveau international.

rqmicro est l'abréviation de « rapid and quantitative microbiology » (microbiologie rapide et quantitative) et est une entreprise dérivée d'ETH Zurich en Suisse. Elle développe et commercialise des tests microbiologiques rapides visant à améliorer la sécurité globale de l'eau et des aliments. La vision de l'entreprise est que les consommateurs du monde entier bénéficient d'eau et d'aliments exempt de toute contamination microbiologique. Une étape cruciale pour réaliser cette vision est de détecter la contamination rapidement et avec précision. rqmicro développe des solutions qui reposent sur la séparation immunomagnétique, la microfluidique et la cytométrie en flux. Site Internet : http://www.rqmicro.com

