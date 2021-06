La Commission européenne et One Young World annoncent les lauréats de leur programme de bourses annuel pour la paix

One Young World annonce la nomination de 50 nouveaux Ambassadeurs de la paix ayant pour mission de lutter et prévenir l'extrémisme violent dans les communautés du monde entier, dans le cadre d'un partenariat avec la Commission européenne.

annonce la nomination de 50 nouveaux Ambassadeurs de la paix ayant pour mission de lutter et prévenir l'extrémisme violent dans les communautés du monde entier, dans le cadre d'un partenariat avec la Commission européenne. En juillet 2021, les Ambassadeurs de la paix participeront au plus grand sommet mondial pour les jeunes leaders organisé par One Young World à Munich .

LONDRES, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- La Commission européenne et One Young World annoncent aujourd'hui les derniers lauréats de leur programme de bourses pour la paix. L'initiative soutient les jeunes leaders du monde entier dans leurs efforts de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, de consolidation de la paix et de promotion du règlement des conflits.

Chaque année, les Ambassadeurs de la paix sont reconnus pour leur contribution à la consolidation de la paix dans des pays comme le Salvador, le Honduras et la Corée du Nord. Le programme des Ambassadeurs de la paix de One Young World offre aux jeunes leaders une plateforme hors pair pour présenter leur travail et établir des liens afin de mener à bien leurs initiatives.

Les Ambassadeurs de la paix participeront au sommet annuel One Young World, qui se tiendra cette année à Munich. En raison de la pandémie mondiale de Coronavirus, les Ambassadeurs de la paix sont également invités à participer au sommet en distanciel.

La sélection des gagnants inclut :

Htet Lynn Oo, Myanmar . Le directeur et fondateur de Myanmar Youth for Peace Development.

Le directeur et fondateur de Myanmar Youth for Peace Development. Aida Maria Betancourt Siman , Salvador Aída est une militante politique et a dirigé des mouvements de la société civile au Salvador .

Aída est une militante politique et a dirigé des mouvements de la société civile au . Jhanisse Vaca Daza, Bolivie. La co-fondatrice de Ríos de Pie, mouvement citoyen non violent centré sur les droits de l'homme et les droits environnementaux en Bolivie.

Kate Robertson et David Jones, co-fondateurs de One Young World, ont déclaré : « Ces jeunes leaders œuvrent dans le monde entier pour promouvoir la paix à un moment où les tensions locales et internationales sont de plus en plus vives. Ce groupe illustre le pouvoir des jeunes d'agir contre la violence et les conflits économiques, sociaux et humanitaires.

Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec la Commission européenne pour soutenir les Ambassadeurs de la paix et de voir ce groupe se rendre au sommet One Young World où il pourra interagir avec le plus grand rassemblement de jeunes leaders à l'échelle mondiale. »

À propos de One Young World :

One Young World est le forum mondial des jeunes leaders. Le sommet annuel One Young World réunit les jeunes talents les plus brillants de 196 pays, œuvrant dans le but d'accélérer le progrès social. One Young World a pour mission de créer un monde meilleur, avec des leaders plus responsables et plus efficaces. À ce jour, les ambassadeurs de One Young World ont amélioré les conditions de vie de 30,4 millions de personnes.

SOURCE One Young World