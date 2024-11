La Commission pour la facilitation des échanges publie son rapport intitulé ENSURING ECONOMIC GROWTH (Assurer la croissance économique).

Lord Agnew, président de la Commission de facilitation des échanges (TFC) : « Pour que le Royaume-Uni prospère, nous devons rationaliser et numériser nos processus commerciaux, en éliminant les obstacles à la croissance et en renforçant notre position en tant que nation commerçante mondiale. »

LONDRES, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors d'un événement organisé à la Chambre des Lords le 5 novembre, la Commission pour la facilitation des échanges a publié son rapport détaillé et annoncé une série de propositions visant à stimuler la croissance économique du Royaume-Uni en modernisant et en simplifiant les processus douaniers et frontaliers. Alors que le gouvernement place la croissance économique au premier rang de ses priorités, le TFC demande instamment que des mesures immédiates soient prises en matière de facilitation des échanges afin de soutenir les entreprises britanniques et d'augmenter le PIB par habitant.

Réfléchissant à l'urgence de ces réformes, Shanker Singham, expert en commerce et co-vice-président de la TFC, a déclaré : « La facilitation des échanges pourrait débloquer une augmentation de 3 500 livres sterling du PIB par habitant et par ménage britannique, en apportant une plus grande prospérité grâce à des processus frontaliers plus efficaces et à une réduction des frictions pour les entreprises ». Il a également souligné que l'amélioration de l'ouverture commerciale du Royaume-Uni pourrait stimuler la croissance économique à un moment où le pays est confronté à une crise de croissance urgente.

Mission de croissance économique du Premier ministre

Lors d'une récente visite en Italie, le Premier ministre a souligné l'engagement du gouvernement à favoriser la croissance économique en éliminant les obstacles au progrès et en évaluant chaque décision en fonction de son potentiel de promotion de la croissance. Cet engagement s'inscrit dans le cadre plus large des objectifs du gouvernement, qui visent notamment à renforcer l'économie, à faire de la Grande-Bretagne une superpuissance en matière d'énergie propre et à éliminer les obstacles aux opportunités.

Le TFC a identifié quatre raisons pour lesquelles la facilitation des échanges est une nécessité urgente :

1. Crise de la croissance économique: Le Royaume-Uni, comme les autres pays du G7, est confronté à un défi permanent en matière de croissance économique depuis la crise financière mondiale.





2. Diminution des échanges commerciaux de l'UE: Les échanges avec l'UE ont diminué en raison des nouveaux processus commerciaux, ce qui a eu un impact sur les entreprises britanniques.





3. Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement: Les perturbations du COVID-19 ont mis en évidence les faiblesses du Royaume-Uni dans la compréhension de ses chaînes d'approvisionnement.





4. Complexité croissante: Avec l'émergence de nouvelles réglementations, en particulier de la part de l'UE, un système commercial plus rationalisé et plus facile à gérer est essentiel pour la résilience future.

Robert Hardy, expert en douanes et co-vice-président de la TFC, a souligné l'importance de la simplification des procédures douanières pour aider les opérateurs à s'orienter dans cet environnement en constante évolution : « Les simplifications douanières, y compris les procédures de déclaration rationalisées, sont essentielles. La réduction des charges administratives et l'exploitation des données de la chaîne d'approvisionnement en temps réel permettront aux négociants de se concentrer sur la croissance plutôt que sur les formalités administratives ».

Les programmes d'opérateurs de confiance, qui permettent de préqualifier les entreprises répondant aux normes de conformité afin d'accélérer le traitement aux frontières, sont au cœur de la vision de la TFC en matière de facilitation des échanges. Lars Karlsson, autorité en matière de commerce de confiance et commissaire du TFC, a déclaré : « Nous devons repenser les systèmes de commerce de confiance au Royaume-Uni, en les élargissant pour garantir des processus sécurisés et rationalisés dans toutes les agences gouvernementales. Cela permettra aux commerçants respectueux des règles d'agir plus efficacement et d'effectuer des transactions frontalières plus rapides et plus fluides, ce qui favorisera la croissance économique et la sécurité ».

Le TFC recommande au Royaume-Uni de mettre en place des frontières intelligentes et des corridors commerciaux numériques. Cette approche technologique permettrait un contrôle automatisé, un suivi des conteneurs en temps réel et des échanges de données avant l'arrivée, ce qui réduirait les retards aux frontières et renforcerait la sécurité.

Lord Agnew a conclu : « La facilitation des échanges n'est pas un luxe, c'est un moteur essentiel de la croissance. En adoptant les outils numériques, en simplifiant les formalités douanières et en donnant aux commerçants de confiance les moyens d'agir, nous pouvons transformer le paysage commercial du Royaume-Uni et assurer un avenir prospère aux entreprises et aux citoyens.

