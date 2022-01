La communauté de brevets HEVC Advance prend de l'ampleur

BOSTON, 10 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Access Advance, un administrateur de licences indépendant, a annoncé aujourd'hui les plus récents ajouts de fin d'année 2021 à sa liste croissante de concédants et de licenciés dans la communauté de brevets HEVC Advance. Avec ces nouveaux concédants de licence, le nombre de SEP HEVC disponibles sous licence via la communauté de brevets HEVC Advance dépasse désormais 17 000, ce qui représente environ 75 % de tous les SEP HEVC dans le monde.

Les entreprises suivantes ont rejoint la communauté de brevets HEVC Advance au cours des deux derniers mois :

Concédant et titulaire de licence :

Microsoft Corporation ZTE Corporation



Titulaire de licence seulement :

Erregame SpA Reco S.p.A. Evolution Digital LLC Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd. Honor Device Co., Ltd. Techno Horizon Co., Ltd. MediCapture Inc. Top Victory Investments Ltd. Nikon Corporation VAIO Corporation NTT TechnoCross Corporation Vivo Mobile Communication Co. Ltd OM Digital Solutions Wistron NeWeb Corporation Sanritz Automation Co., Ltd.



« Ces entreprises, dont beaucoup sont des leaders sur les marchés de la téléphonie mobile, des PC, de la télévision, des caméras numériques et des décodeurs, sont d'excellents ajouts à notre programme et constituent une preuve supplémentaire de la valeur de la communauté de brevets HEVC Advance », a déclaré Pete Moller, PDG d'Access Advance. « Avec ces nouveaux ajouts, en combinaison avec le lancement réussi de la communauté de brevets VVC Advance, nous nous attendons à ce que le rythme des nouvelles entreprises qui rejoignent la communauté de brevets HEVC Advance continue de s'accélérer. Tous nos détenteurs de licences HEVC Advance auront également la possibilité de profiter des avantages de notre nouveau programme de licence de plate-forme de codecs vidéo lorsqu'ils incorporeront le VVC dans leurs produits. »

Pour une version web de ce tableau, veuillez consulter le site Web https://accessadvance.com/hevc-worldwide-patent-stack.

À propos d'Access Advance :

Access Advance LLC (anciennement HEVC Advance LLC) est une société indépendante d'administration de licences formée pour diriger le développement, l'administration et la gestion de pools de brevets pour l'octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codecs vidéo basées sur des normes les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace à la fois pour les détenteurs de brevets et pour ceux qui les mettent en œuvre. Access Advance gère et administre actuellement la communauté de brevets HEVC Advance pour l'octroi de licences sur des brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC, et la communauté de brevets VVC Advance, distincte et indépendante, pour l'octroi de licences sur des brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Pour plus d'informations sur Access Advance ou la communauté de brevets HEVC Advance, veuillez consulter le site Web www.accessadvance.com.

Contact : [email protected]

