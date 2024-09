La communauté étudiante européenne augmente de 43 %, les principaux établissements d'enseignement de Dubaï attirant des talents en provenance de 170 pays

Le pôle éducation du groupe TECOM met en lumière le rôle de Dubaï dans le dialogue mondial sur la connaissance et l'innovation lors de la conférence de l'EAIE à Toulouse, en France

Plus de 33 500 étudiants de tous âges sont basés à Dubai Knowledge Park et à Dubai International Academic City

DUBAI, EAU, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La communauté étudiante européenne de Dubai Knowledge Park et de Dubai International Academic City a noté une croissance annuelle de 43 % à l'issue de l'année universitaire 2023-24, alors que Dubaï consolide sa position de proéminence en tant que destination mondiale de l'éducation.

Dubai International Academic City - EAIE Toulouse

Les quartiers, qui constituent ensemble le pôle éducatif du groupe TECOM, regroupent des universités du monde entier et constituent une communauté dynamique permettant aux apprenants de se connecter par le biais d'activités, d'ateliers et d'événements qui encouragent la collaboration. Voici ce qu'a annoncé Dubai International Academic City lors de la conférence de l'Association européenne pour l'éducation internationale (EAIE), qui s'est tenue du 17 au 20 septembre à Toulouse, en France.

Dubai Knowledge Park et Dubai International Academic City proposent une gamme de programmes accrédités de premier et de troisième cycles, ainsi que des cours spécialisés de perfectionnement, de formation et de développement pour alimenter l'enseignement supérieur et l'apprentissage tout au long de la vie. Ensemble, les quartiers présentent une communauté étudiante française qui a augmenté de plus de 30 % à la fin de l'année scolaire 2023-24.

« Les talents européens sont motivés par la recherche de nouveaux horizons sur lesquels imprimer leur marque, et leur boussole pointe de plus en plus vers des centres multipolaires futuristes comme Dubaï », a déclaré Marwan Abdulaziz Janahi, premier vice-président de Dubai Knowledge Park et de Dubai International Academic City du Groupe TECOM.

« La combinaison convaincante d'opportunités et de connexions de Dubaï offre les voies solides, axées sur le monde entier, nécessaires à l'épanouissement de l'innovation. Nos communautés éducatives dynamiques tirent parti de ce cadre favorable à l'innovation pour devenir le point de rencontre des esprits les plus brillants d'Europe, qu'il s'agisse des établissements ou des étudiants. Nous continuerons à rassembler les talents afin qu'ils se connectent, collaborent et contribuent au dialogue mondial sur la connaissance et l'innovation, conformément à la vision de l'agenda économique de Dubaï 'D33' ».

Le pôle éducation abrite un vivier de plus de 33 500 apprenants de tous âges, originaires de 170 pays. Son environnement culturel diversifié est enrichi par la présence d'institutions françaises de renommée mondiale telles que l'ESMOD Fashion School à Dubai International Academic City et l'EM Normandie Business School, l'Alliance française et Le Wagon Coding School à Dubai Knowledge Park.

Les leaders du marché européen au sens large renforcent les secteurs régionaux de l'éducation et de la connaissance, notamment FrontLife Recruitment for Healthcare Professionals (Allemagne) et John Von Neumann University (Hongrie) dans le Dubai Knowledge Park, ainsi que l'École Hôtelière Helvétique (Suisse) dans la Dubai International Academic City.

Dubai International Academic City propose un écosystème complet d'offres sectorielles, notamment des campus sur mesure, des espaces de travail collaboratifs de classe mondiale et des logements sur le campus et à l'extérieur, afin de soutenir sa communauté mondiale d'établissements d'enseignement supérieur, d'étudiants et de professionnels. La communauté entretient également des partenariats avec les leaders de l'industrie afin de faciliter les stages, les emplois, les collaborations en matière de recherche et le soutien aux talents entrepreneuriaux.

Dubai Knowledge Park et Dubai International Academic City font partie du portefeuille du groupe TECOM, qui compte 10 quartiers d'affaires, dont Dubai Media City, Dubai Internet City, Dubai Industrial City, Dubai Production City, Dubai Science Park, Dubai Studio City et Dubai Design District (d3).

À propos du groupe TECOM PJSC

Le groupe TECOM (www.tecomgroup.ae) développe depuis 1999 des quartiers d'affaires stratégiques et sectoriels dans l'Émirat de Dubaï. Il est bien placé pour continuer à jouer un rôle essentiel dans la consolidation du statut de Dubaï en tant que centre mondial d'affaires et de talents.

Le portefeuille du groupe TECOM se compose de 10 quartiers d'affaires qui s'adressent à 6 secteurs économiques vitaux basés sur la connaissance, notamment le design, l'éducation, la fabrication, les médias, la science et la technologie. Le groupe propose un portefeuille de location varié et sur mesure, qui comprend des bureaux, des espaces de travail, des entrepôts et des terrains à plus de 11 000 clients et plus de 124 000 professionnels.

Le groupe TECOM offre des services à valeur ajoutée supplémentaires afin de créer un environnement compétitif et attrayant pour les entreprises et les entrepreneurs et de faciliter l'engagement entre les membres de la communauté des districts. Les services publics et les services aux entreprises sont disponibles par le biais d'une plateforme de services intelligents intégrée, « axs », qui facilite la conduite des affaires et offre aux membres de la communauté une expérience transparente.

Le groupe TECOM fournit également des installations spécialisées, notamment des studios de production de médias, des laboratoires et des campus d'enseignement supérieur. in5, sa plateforme pour les entrepreneurs et les start-ups, propose des centres d'innovation qui soutiennent les start-ups et les PME dans les domaines de la technologie, des médias et du design. Ses espaces de travail partagé D/Quarters, tournés vers l'avenir, offrent des environnements de travail stimulants aux locataires, et l'offre « Go Freelance » s'adresse aux talents indépendants.

