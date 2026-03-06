La compagnie aérienne GOL brésilienne se dote d'avions gros-porteurs pour étendre ses activités à l'Amérique du Nord et à l'Europe

SÃO PAULO, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas, la compagnie aérienne brésilienne la plus ponctuelle, a annoncé aujourd'hui l'introduction de gros-porteurs dans sa flotte, avec une livraison initiale de cinq Airbus A330-900. Avec une capacité de près de 300 passagers et un rayon d'action de quinze heures, ces appareils permettront à la compagnie de commencer des opérations intercontinentales reliant le Brésil à des destinations en Europe et aux États-Unis. Les livraisons se dérouleront en plusieurs phases tout au long des années 2026 et 2027.

GOL Linhas Aéreas Airplane

« GOL a été fondée il y a 25 ans pour transformer l'aviation en Amérique latine. Nous opérons actuellement dans douze pays, dans plus de 80 bases, et transportons 30 millions de clients chaque année. Aujourd'hui, avec l'introduction d'opérations de gros-porteurs, nous franchissons une nouvelle étape dans notre évolution, en élargissant nos horizons et en créant de nouveaux produits et services pour nos clients. Ce faisant, nous allons relier davantage le Brésil au monde, tout en permettant à un plus grand nombre de personnes de découvrir la beauté de notre pays », a déclaré Celso Ferrer, PDG de GOL.

Les appareils ont été récemment incorporés par Abra Group, qui les attribuera à GOL dans le cadre de sa stratégie d'expansion des liaisons long-courriers au départ du Brésil. « Abra Group a été créé dans le but d'élargir l'accès à l'aviation et de relier davantage l'Amérique latine au reste du monde. Avec le nouvel A330neo exploité par GOL, nous allons explorer les marchés long-courriers au départ du Brésil, une démarche hautement stratégique pour Abra. Nous allons gagner en puissance en offrant de nouvelles options d'itinéraires pour que nos clients puissent bénéficier de davantage d'opportunités sur l'ensemble des compagnies aériennes de notre groupe », a déclaré Adrian Neuhauser, PDG d'Abra Group.

L'A330neo permettra à GOL de se développer à l'international tout en continuant à mettre l'accent sur l'efficacité opérationnelle. L'avion permet de réaliser d'importantes économies de carburant par siège par rapport aux gros-porteurs de la génération précédente, ce qui va dans le sens de l'engagement de la compagnie à réduire ses coûts d'exploitation et ses émissions de CO₂.

Outre les appareils qui seront intégrés à sa flotte, GOL a également annoncé avoir passé un accord ACMI avec Wamos Air, qui fait également partie d'Abra Group. Cet accord permettra à la compagnie d'augmenter rapidement sa capacité sur certaines liaisons, de répondre aux pics de demande et d'assurer une flexibilité opérationnelle lors du lancement de ses services intercontinentaux.

Au cours des prochaines semaines, GOL annoncera les nouveaux itinéraires, les dates de lancement de la vente des billets ainsi que les améliorations supplémentaires apportées à ses produits et services.

