NEW DELHI et LE CAIRE, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), un fournisseur mondial de solutions SaaS destinées au voyage et à l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui qu'Air Cairo, le deuxième plus grand transporteur d'Égypte, a choisi AirGain comme fournisseur de renseignements essentiels sur les prix et la concurrence, afin d'accélérer la croissance dans un marché en constante évolution.

Air Cairo, détenue en partie par le transporteur national Egypt Air, est une compagnie aérienne nationale hybride menant des opérations dans plus de 40 villes dans le monde. L'entreprise assure plus de 300 vols hebdomadaires vers 50 destinations internationales et nationales, transportant plus de 20 millions de passagers au cours des vingt dernières années.

L'équipe d'Air Cairo a choisi AirGain pour obtenir des renseignements sur les prix en temps réel et se doter d'une capacité de réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché. Ces avantages lui permettront d'optimiser les tarifs aériens en temps réel et d'offrir les meilleurs prix aux clients.

La plateforme basée sur l'IA d'AirGain fournit aux équipes de revenus et de tarification des compagnies aériennes les informations les plus précises et fiables sur le marché, leur permettant de construire une stratégie de prix compétitive fondée sur les conditions en évolution dynamique du marché. L'interface conviviale accélère la prise de décision et fournit des notifications de tout changement du marché. De plus, la plateforme offre des renseignements en temps réel sur les concurrents dans l'ensemble des canaux, afin de réduire les disparités et les pertes de revenus.

Au sujet du partenariat, M. Hussein Sherif, PDG d'Air Cairo, a déclaré : « Pour maintenir notre statut de compagnie préférée de tous les voyageurs, il est essentiel que nous ayons une compréhension approfondie des tarifs offerts aux clients sur l'ensemble des plateformes numériques. Pour nous aider à atteindre cet objectif, l'interface conviviale d'AirGain nous offre des renseignements complets et en temps réel sur notre marché et notre concurrence. Ceci nous permet de prendre des décisions fondées sur les données et d'offrir les meilleurs prix à nos clients, ce qui se traduit, au bout du compte, par de meilleures marges bénéficiaires pour Air Cairo. »

Air Cairo a récemment mis à jour sa flotte en y ajoutant les modèles de dernière génération de la gamme Airbus A320neo, faisant passer le nombre total d'avions à 24. L'entreprise compte avoir 30 avions d'ici mars 2023. La compagnie aérienne opère actuellement en Europe et au Moyen-Orient, en Afrique, en plus du réseau domestique.

Vinay Varma, vice-président senior et directeur général d'AirGain, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Air Cairo et d'étendre notre présence sur le marché africain en pleine croissance. Nous savons qu'il existe d'importantes possibilités en Afrique de mettre en œuvre des technologies capables d'aider les compagnies aériennes à soutenir la croissance à long terme. L'équipe d'Air Cairo a reconnu qu'AirGain est la plateforme idéale pour relever les défis actuels et accroître sa part de marché à l'avenir. Nous nous attendons à fournir l'aide nécessaire à l'entreprise pour qu'elle atteigne ses objectifs. »

AirGain est une solution SaaS conviviale et réactive de RateGain. Créée pour les équipes commerciales des compagnies aériennes, elle les aide à prendre des décisions de prix plus rapides et meilleures grâce à son interface utilisateur intuitive et précise, et grâce à ses informations en temps réel sur les prix, disponibles à tout moment de la journée, autant de fois que le client le souhaite. Pour en savoir plus sur AirGain, consultez https://airgain.ai

À propos d'Air Cairo

AIRCAIRO est une filiale d'EGYPTAIR, établie en tant que société anonyme en 1999, et a lancé ses opérations en octobre 2003, en exploitant des vols charters nationaux et internationaux.

Sa flotte de 24 avions, composée d'A320 NEO, de CEO, d'ATR 72-600 et d'E190, devrait compter 30 appareils d'ici la fin de mars 2023.

À propos de RateGain

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2 800 clients et plus de 700 partenaires dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la fidélisation et l'expansion de leur part de marché. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur https://www.rategain.com .

