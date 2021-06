La compagnie d'assurance de nouvelle génération Hellas Direct lève 32 millions d'euros et accueille l'investissement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

La société a également accueilli à son bord un investisseur de premier plan, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). La BERD accorde à Hellas Direct une facilité de crédit obligatoirement convertible de 10 millions d'euros, afin de soutenir sa croissance et de lui fournir un capital de solvabilité.

La BERD vient s'ajouter à une liste d'investisseurs de premier plan qui soutiennent Hellas Direct, notamment Portag3, la SFI (membre du Groupe de la Banque mondiale), Endeavor Catalyst et des family offices bien connus, dont ceux de Jon Moulton et Lord O'Neill.

Hellas Direct est une compagnie d'assurance full-stack, axée sur le numérique, renforcée par une technologie de pointe et l'utilisation d'analyses avancées. Avec le soutien de ses investisseurs, elle vise à accélérer sa forte croissance organique dans un monde post-Covid, à travers de multiples produits et canaux de distribution. Forte de son dernier tour de table et utilisant la technologie comme un avantage concurrentiel, la société prévoit de se développer sur cinq marchés européens peu connus - qui, à l'instar de la Grèce et de Chypre, ont tendance à être négligés par les grandes entreprises mondiales - en commençant par la Roumanie, afin de reproduire l'approche multi-produits et multicanaux qu'elle a déployée avec succès en Grèce. Le groupe prévoit également de commencer à proposer son propre produit de crédit, dans le cadre de sa stratégie visant à dominer l'écosystème de la mobilité dans la région au sens large.

La BERD est une banque multilatérale qui encourage le développement du secteur privé et de l'esprit d'entreprise dans 38 économies réparties sur trois continents. La Banque est détenue par 69 pays ainsi que par l'UE et la BEI. Les investissements de la BERD visent à rendre les économies de ses régions compétitives, inclusives, bien gouvernées, vertes, résilientes et intégrées. À ce jour, la Banque a investi plus de 4,6 milliards d'euros dans plus de 75 projets dans les secteurs des entreprises, de la finance, de l'énergie et des infrastructures de l'économie grecque.

« Nous sommes fiers d'accueillir la BERD dans notre groupe d'investisseurs chez Hellas Direct. Le soutien de nos investisseurs nous permettra d'accélérer certains de nos objectifs stratégiques à long terme et de poursuivre une stratégie d'acquisition plus agressive dans la région », a déclaré Alexis Pantazis, directeur exécutif d'Hellas Direct.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec l'un des principaux investisseurs mondiaux. C'est une excellente occasion pour nous d'optimiser davantage le service que nous offrons au consommateur, en étendant notre activité à de multiples secteurs. Notre objectif est de faire de Hellas Direct l'acteur dominant de l'écosystème de la mobilité dans la région », a ajouté Emilios Markou, directeur exécutif de Hellas Direct.

« Nous sommes ravis de soutenir Hellas Direct, une compagnie d'assurance axée sur la technologie qui propose des produits innovants et qui numérise la chaîne de valeur de l'assurance en Grèce. Accélérer la transition numérique, en libérant le pouvoir de la technologie pour apporter des changements pour le mieux, est l'une des principales priorités de la BERD. Nous sommes très fiers de soutenir la croissance d'un acteur du marché de l'assurance doté d'un modèle économique numérique unique et bien positionné dans le monde post-Covid-19 pour développer ses activités. Nous sommes convaincus que le financement de la BERD, son savoir-faire et sa forte présence sur le marché grec aideront Hellas Direct à continuer d'améliorer ses offres de services de pointe et à accroître sa part de marché », a déclaré Andreea Moraru, responsable BERD de la Grèce et de Chypre.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1536531/Hellas_Direct_European_Bank.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1536532/Hellas_Direct_Logo.jpg

SOURCE Hellas Direct