La compagnie ferroviaire Texas Central Railway franchit deux étapes historiques

L'achèvement des processus réglementaires clés prépare le premier train à grande vitesse de la nation

DALLAS, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La Federal Railroad Administration (FRA) du ministère des transports des États-Unis a publié la version finale de la règle d'applicabilité particulière (Rule of Particular Applicability, RPA) et le compte rendu de décision (Record of Decision, ROD) pour Texas Central Railroad, LLC, ce qui constitue une étape majeure pour le projet de train à grande vitesse et le lancement à venir des travaux de construction.

La règle d'applicabilité particulière fournit le cadre réglementaire pour Texas Central Railroad, établissant un ensemble complet d'exigences en matière de sécurité, qui régiront le contrôle des signaux et des trains du réseau ferroviaire à grande vitesse, les voies, le matériel roulant, les règles et pratiques d'exploitation, les qualifications du système et l'entretien. Cette règle est fondée sur une approche systémique de la sécurité qui intègre des mesures d'évitement des accidents beaucoup plus strictes que celles requises pour les opérations ferroviaires classiques aux États-Unis.

Le système que Texas Central Railroad propose de construire au Texas reproduira le système ferroviaire à grande vitesse Tokaido Shinkansen, qui a fait ses preuves et est exploité par la Central Japan Railway Company (JRC). Texas Central a choisi ce système en raison de sa réputation. Il est en effet considéré comme l'un des systèmes ferroviaires les plus sécurisés et les plus ponctuels au monde. Au cours de ses 55 ans et plus d'existence, Texas Central a transporté plus de 10 milliards de passagers avec un bilan de sécurité impeccable : aucun décès de passagers pendant le transport et aucun accident depuis son premier déploiement. Comme le souligne la Federal Railroad Administration, « ce règlement a été rédigé spécifiquement pour cette technologie afin de maintenir l'intégrité du dossier de sécurité de base » du Tokaido Shinkansen de la société JRC et établit « les exigences réglementaires codifiant les aspects éprouvés en matière de technologie, d'exploitation et de maintenance du système HSR de Tokaido Shinkansen ».

Le compte rendu de décision complète le processus d'examen environnemental de la Federal Railroad Administration qui a débuté en 2014, comme l'exige la loi sur la politique environnementale nationale (National Environmental Policy Act, NEPA), et a abouti à la publication de la version finale de l'étude d'impact environnemental (Final Environmental Impact Statement, FEIS) de plus de 10 000 pages, publiée le 29 mai 2020. Le compte rendu de décision sélectionne également de manière formelle l'alignement* que Texas Central Railroad suivra entre Dallas et Houston.

La version intégrale du compte rendu de décision/de la règle d'applicabilité particulière sera bientôt publiée dans le registre fédéral.

*L'alignement choisi par la Federal Railroad Administration est l'option de construction A (Build Alternative A) dans le compte rendu de décision.

« C'est l'objectif que nous visions », a déclaré Carlos Aguilar, PDG de Texas Central Railroad. « La publication de la version finale du compte rendu de décision/de la règle d'applicabilité particulière par la Federal Railroad Administration représente des années de travail par d'innombrables personnes, illustrant un processus de réglementation fédéral très rigoureux et minutieux, qui fera de Texas Central Railroad le premier réseau ferroviaire à grande vitesse mis en place aux États-Unis. »

Principales étapes atteintes en 2020

Domaine juridique :

- 7 mai : La 13e Cour d'appel du Texas a rendu à l'unanimité une décision confirmant le statut de Texas Central comme réseau ferroviaire en vertu de la loi du Texas

Réglementation :

- 21 mai : Le corps du génie de l'armée de terre des États-Unis (US Army Corps of Engineers) a publié sa désignation préliminaire affirmant que le trajet choisi par la Federal Railroad Administration était la solution la moins destructrice pour l'environnement (Least Environmentally Damaging Proposed Alternative, LEDPA). L'institution a par ailleurs signifié son accord avec la Federal Railroad Administration concernant l'alignement choisi

- 29 mai : La Federal Railroad Administration publie la version finale de l'étude d'impact environnemental (Final Environmental Impact Statement, FEIS)

- 17 juillet : Le Surface Transportation Board (STB) confirme sa compétence sur le projet de Texas Central

- 11 septembre : La Federal Railroad Administration publie sa règle d'applicabilité particulière et son compte rendu de décision, établissant les normes de sécurité fédérales en vertu desquelles Texas Central Railroad exploitera le train à grande vitesse et accordant une autorisation environnementale pour l'alignement choisi entre Dallas et Houston

Terrains :

- Texas Central contrôle plus de 600 parcelles de terrain nécessaires au projet

- Texas Central contrôle les trois gares des villes de Dallas et de Houston, et de la vallée du Brazos

Emplois et impact :

- Texas Central est prête à entreprendre les travaux et entreprendra la construction dès que possible pour contribuer au redressement du pays, que la pandémie due à la COVID-19 a mis en difficulté.

- Ce projet créera plus de 17 000 emplois directs pendant les six années de construction et plus de 20 000 emplois dans la chaîne d'approvisionnement.

- Ce projet aura des retombées économiques immédiates de plus de 10 milliards de dollars aux États-Unis grâce à des contrats pour des aciéries et d'autres fabricants, des entreprises appartenant à des minorités et à des femmes, des anciens combattants et des entreprises rurales.

- Le projet permettra d'injecter environ 36 milliards de dollars en retombées économiques au cours de ses 25 premières années sous la forme de dépenses directes pendant la construction, de la rémunération des employés et des dépenses liées à l'entretien et à l'exploitation du système.

Pour réaliser ce projet, Texas Central a mis sur pied une équipe d'experts et de leaders industriels de classe mondiale, dont :

Webuild : En septembre 2019, Texas Central a signé un contrat de conception-construction avec Webuild (Salini Impregilo/Lane Construction Corp.) pour la réalisation des travaux d'infrastructure civile du projet. Sont concernées la conception et la construction du viaduc et des sections de remblai le long de tout le tracé, l'installation du système de voie, et la construction de bâtiments et de services connexes le long du tracé qui abriteront les équipements d'entretien et d'autres équipements du réseau ferroviaire.

Bechtel : Basé en Virginie, Bechtel est le principal gestionnaire de programmes ferroviaires au monde. Bechtel sera en charge de la supervision de tous les aspects, et de l'intégration de toutes les dimensions, de ce projet.

Central Japan Railway (JRC)/Renfe : Nous nous appuyons sur deux des principaux exploitants de réseaux ferroviaires au monde. JCR, basé au Japon, est le fournisseur de technologie et Renfe, basé en Espagne, est l'exploitant de notre système.

Team Shinkansen United (TSU) : La meilleure technologie ferroviaire au monde pour les trains à grande vitesse (Tokaido Shinkansen). Le TSU s'appuie sur les technologies des entreprises ci-après : Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba, NEC et JRC.

Kiewit : Kiewit, basée au Nebraska, et Mass Electric Construction Company, basée au Massachusetts, leaders du marché de la construction et de l'installation de systèmes ferroviaires, installeront les systèmes de base qui permettront d'utiliser le train, en partenariat avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

Matthews Southwest (MSW) et Suffolk Construction : MSW, un promoteur immobilier établi au Texas, ainsi que Suffolk Construction, basée au Massachusetts, qui vient de terminer la construction du terminal ferroviaire/espace commercial le plus sophistiqué du pays, développeront et construiront les gares de Texas Central.

Politique relative aux possibilités commerciales et opportunités de travail Toute l'entreprise Texas Central Railroad, PDG inclus, sans oublier la chaîne d'approvisionnement, s'engage à favoriser une culture d'inclusion et à vivre dans le respect de cette culture. Dans le cadre de cet engagement, notre politique relative aux possibilités commerciales et opportunités de travail (Business and Workforce Opportunity Policy, BWOP) décrit notre stratégie visant à attirer les groupes cités ci-après, à les inclure et à optimiser leur participation à la construction et à l'exploitation des réseaux ferroviaires : collectivités rurales du Texas, minorités, femmes, petites entreprises défavorisées, dirigées par des anciens combattants et des personnes handicapées. Cet engagement est au cœur de tous les processus décisionnels dans l'ensemble de notre organisation, depuis la passation de marchés et le recrutement de personnel jusqu'à l'affectation des ressources financières.

À propos de Texas Central Texas Central, qui inclut sa filiale opérationnelle Texas Central Railroad, est une société qui entreprend le développement, la conception, la construction, le financement et l'exploitation de la nouvelle ligne novatrice de trains de voyageurs à grande vitesse qui reliera en moins de 90 minutes les quatrième et cinquième économies du pays, à savoir le nord du Texas et le Grand Houston, avec un arrêt dans la vallée du Brazos.

SOURCE Texas Central High Speed Rail