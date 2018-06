La compétition internationale de pitch FoodBytes! créée par Rabobank se rend à Londres

Rabobank, une banque internationale du secteur agro-industriel et alimentaire de premier plan, amènera FoodBytes!, évènement à mi-chemin entre le réseautage et le concours de pitch destiné à l'alimentaire et à l'agriculture, à Londres pour la première fois le jeudi 13 septembre, au One Marylebone. Durant cet évènement, 20 startups innovantes présenteront leur projet devant un public composé de plusieurs centaines de sociétés de premier plan de l'industrie, d'autres startups et d'investisseurs, tous orientés vers l'avenir de l'agriculture et de l'agro-alimentaire.

Organisée pour la première fois à San Francisco en 2015 dans le cadre de la stratégie Banking for Food (B4F) de Rabobank, FoodBytes! offre une plateforme aux entrepreneurs leur permettant d'accéder à des connexions et mentorats afin de faire fructifier leurs affaires. La stratégie B4F fait partie de la mission « Growing a Better World Together » (Développer un monde meilleur ensemble) de la banque qui a pour objectif de nourrir la viabilité de la planète d'ici 2050 en remédiant aux pertes et au gaspillage alimentaire mondial, en développant une agriculture responsable et en stabilisant la nutrition et la chaîne d'approvisionnement alimentaire. FoodBytes! a attiré plus de 3 500 participants et a reçu plus de 1 400 candidatures issues de 35 pays. Plus de 210 entreprises font partie de la communauté des lauréats de FoodBytes!, et notamment les startups européennes Impact Vision, Koupe et Novolyze.

Les inscriptions au pitch de FoodBytes! de Londres sont désormais ouvertes. Les startups de toute l'Europe pouvant faire la démonstration d'une innovation produit, qui est commercialement viable, suscite l'intérêt et qui s'oriente vers la durabilité sont invitées à s'inscrire ici avant le dimanche 1er juillet à 11 h 59 GMT.

L'évènement, qui se tiendra sur deux jours, débutera par un atelier mentorat le mercredi 12 septembre, destiné aux startups sélectionnées et conduit par des experts de la levée de fonds, des relations publiques, de l'image de marque, des tendances de consommation, des stratégies de commercialisation et de l'aspect juridique.

Lisa Sohanpal, fondatrice de Nom Noms World Food et membre des anciens de FoodBytes!, a commenté : « Les opportunités qui ont suivi ma participation au concours FoodBytes! sont continues et infinies. Je ne remercierai jamais assez Rabobank pour leur soutien exceptionnel, les connexions, le réseau et les partenaires ».

FoodBytes! London est soutenue par le commanditaire principal ADM, un fournisseur d'ingrédients spécialisés pour les entreprises agroalimentaires cherchant à commercialiser rapidement les produits plébiscités par les consommateurs. Partenaire sponsor, la société britannique de produits laitiers Dairy Crest produit des marques leaders du secteur de l'alimentation telles que le cheddar Cathedral City, ainsi que des ingrédients spécialisés utilisés dans les secteurs de l'alimentation animale, la nutrition humaine et le lait infantile. Les organisations partenaires locales incluent Food + Tech Connect, HAX, The Kitchen, Dishy Media, Shake Up Factory, YFood, Food Evolutions, Future Food Institute, RebelBio et Thought for Food.

Inscrivez-vous pour présenter votre pitch au FoodBytes! London avant le dimanche 1er juillet à 11 h 59 GMT. Les billets pour assister à l'évènement sont en vente ici.

Restez informé sur l'action de FoodBytes! en nous suivant sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, ou visionnez les préparatifs en suivant les hashtags #FoodBytes et #London.

Notes à l'intention des rédacteurs :

FoodBytes! de Rabobank

FoodBytes! est un concours de pitch de dernière génération dont l'objectif est de découvrir les startups les plus avancées dans le domaine alimentaire et agricole, et de leur fournir l'assistance et les connexions nécessaires à leur croissance. Depuis son lancement en 2015, 210 startups ont présenté leur projet sur la scène de FoodBytes!, 1 400 startups issues de 35 pays se sont inscrites, et plus de 3 500 personnes sont venues assister aux évènements qui se sont tenus en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

FoodBytes! fait partie de l'initiative Startup Innovation de Rabobank, et est dirigée par une équipe internationale basée à New York et à Utrecht, aux Pays-Bas. Rabobank est une banque internationale du secteur agro-industriel et alimentaire de premier plan, qui fournit une expertise du marché, des solutions financières sur mesure ainsi que des conseils stratégiques, à des clients issus de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. Rabobank estime que l'innovation et la durabilité sont essentielles afin de promouvoir une industrie agroalimentaire florissante qui sera en mesure de nourrir la population mondiale grandissante, et sont des points clés de sa vision Banking for Food visant à développer un monde meilleur ensemble d'ici 2050.

Contact auprès des médias :

pour des kits de presse, des entretiens ou des photos, veuillez contacter Melanie Rawlings : melanie@mrawcomms.co.uk / +44(0)7388-662-147



SOURCE RaboDirect Deutschland