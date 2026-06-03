La compétitivité de l'Europe repose sur une électrification industrielle intégrée, selon un nouveau rapport d'Eurelectric

HELSINKI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- L'électrification représente déjà un avantage compétitif pour l'Europe, mais son déploiement à grande échelle nécessite une meilleure coordination entre les différents niveaux du système, selon un nouveau rapport d'Eurelectric lancé aujourd'hui lors du Power Summit. S'appuyant sur les données de 61 entreprises et de 30 projets concrets, le rapport identifie les principaux facteurs de réussite des projets industriels ainsi que les obstacles à leur déploiement. Un nouveau modèle émerge ici : les « Power Couples » – une stratégie d'électrification reproductible qui renforce la compétitivité en alignant signaux de marché, infrastructures de réseau, cadres d'investissement et politiques publiques.

L'électrification est de plus en plus reconnue comme une condition essentielle afin de permettre à l'industrie européenne de rester compétitive à l'échelle mondiale, mais son développement n'avance pas au rythme requis. Afin d'identifier les principaux obstacles et de construire des solutions communes, le secteur européen de l'électricité a collaboré avec des acteurs industriels issus de trois segments différents : la chaleur à basse et moyenne température, les industries énergivores et les centres de données.

Le rapport qui en résulte identifie cinq modèles reproductibles fonctionnant comme des « Power Couples » : des modèles intégrés de partenariats industriels optimisant conjointement la demande, l'approvisionnement bas carbone, les infrastructures et la flexibilité.

Dans un modèle « Power Couples », un acteur garantit une demande de long terme en électricité propre, un autre adapte sa consommation lorsque les prix augmentent fortement, un troisième fournit des services d'équilibrage rapide, tandis que tous partagent infrastructures, risques et valeur système. Ces modèles reposent sur des structures commerciales telles que les contrats d'achat d'électricité à long terme (PPA), la chaleur en tant que service (Heat as a Service), l'énergie en tant que service (Energy as a Service), la valorisation de chaleur fatale, les revenus liés à la flexibilité ou encore des financements mixtes public-privé.

« Transformer des décisions fragmentées en une mise en œuvre coordonnée à l'échelle du système est la clé pour relever pleinement le défi du déploiement de l'électrification », a déclaré Markus Rauramo, Président d'Eurelectric et PDG de Fortum. « L'Europe a désormais besoin de prévisibilité pour les investissements, d'un déploiement plus rapide des réseaux et de modèles intégrés capables d'être reproduits rapidement à grande échelle. Cela permettra de construire une économie industrielle plus résiliente, compétitive et attractive. »

Pour l'industrie, l'approche « Power Couples » soutient également la rentabilité économique des investissements dans l'électrification. Catherine MacGregor, Vice-Présidente d'Eurelectric et CEO d'ENGIE, a déclaré : « L'électrification est une pierre angulaire de la compétitivité industrielle et de la transition énergétique européenne. Pour libérer tout son potentiel, nous avons besoin d'une approche plus intégrée reliant design du marché, infrastructures et cadres d'investissement. Lorsque ces dimensions sont alignées dès le départ, l'électrification devient non seulement techniquement faisable mais aussi économiquement attractive, ouvrant la voie à des projets évolutifs, reproductibles et rentables dans toute l'Europe. »

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