La comunidad de recuperación de la adicción combate el aislamiento del distanciamiento social

LOS ÁNGELES, 20 de marzo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En los próximos 12 meses, se prevé que al menos 158,000 personas mueran en los Estados Unidos, no por el brote de coronavirus, sino por el flagelo de la adicción, según Refuge Recovery. Las muertes por sobredosis de drogas en los EE.UU. han alcanzado las 70,000 por año, mientras que otras 88,000 personas mueren cada año por el abuso del alcohol. Estudio tras estudio muestra que el aislamiento y la soledad están entre las principales causas. No es de sorprender entonces, que el contacto y un sentimiento de comunidad han sido comprobados por la mayoría de los estudios como uno de los factores más críticos en la recuperación de la adicción.

Con la necesidad de practicar el distanciamiento social y el aislamiento para combatir la embestida del coronavirus, las organizaciones de recuperación de la adicción se han visto obligadas a adaptarse al desafío para tratar de evitar que el número de muertes por adicción aumente todavía más. Organizaciones sin fines de lucro como Refuge Recovery, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Smart Recovery y otras han movido rápidamente casi todas sus reuniones de recuperación -elemento central del proceso de recuperación- a plataformas en línea.

En particular, las reuniones de recuperación dirigidas por compañeros de Refuge Recovery, que son fundamentales para el enfoque de recuperación basado en la meditación y plenitud mental de esa organización, están ahora disponibles gratuitamente en línea las veinticuatro horas del día en el sitio www.refugerecovery.org. En esas reuniones, como en todas las reuniones de Refuge Recovery, se ofrece a los participantes una meditación guiada, una lectura del libro "Refuge Recovery: A Buddhist Path to Recovery from Addiction", de la editorial Harper Collins, y quizás lo más importante, una oportunidad de compartir sus relatos personales desde el frente de la batalla por la recuperación de la adicción.

Las reuniones más pequeñas de Refuge Recovery continúan en persona, acatándose a las directrices del gobierno sobre el distanciamiento social. Sin embargo, muchas de las reuniones son demasiado grandes, por lo que ahora se están ofreciendo en línea.

Irónicamente, ante la obligación de mover miles de reuniones de recuperación en línea, el coronavirus podría estar abriendo el proceso de recuperación de la adicción a millones de personas que, por cualquier razón, no asisten o no pudieron asistir a las reuniones en persona.

ACERCA DE REFUGE RECOVERY:

Refuge Recovery, una organización sin fines de lucro, se fundamenta en la convicción -basada en más de una década de su propia experiencia y en 2,600 años de práctica budista en general- de que los principios y las prácticas budistas pueden crear una base sólida para el proceso de recuperación de la adicción, especialmente para los adictos que tienen problemas con otros programas. La sabiduría y la compasión permiten a los que luchan contra cualquier forma de adicción ser más conscientes de sus procesos mentales, al tiempo que desarrollan una profunda comprensión del sufrimiento que la adicción ha creado y compasión por su propio dolor. Fomentamos reuniones gratuitas y comunidades que practican la meditación con regularidad, así como mentoría, y utilizamos la literatura de Refuge Recovery para educar y proporcionar orientación gratuita inspirada en el budismo a cualquier persona que busque recuperarse de la adicción.

La red internacional de cientos de reuniones de Refuge Recovery es sólida y crece cada semana. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.refugerecovery.org, y nuestras dos páginas principales de Facebook con la etiqueta @refugerecovery.

Contacto de prensa:

Joseph Souhrada, Refuge Recovery World Services

Seattle, Washington

+1 (206) 913-9625

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1136185/Refuge_Recovery_Logo.jpg

FUENTE Refuge Recovery

Related Links

https://www.refugerecovery.org



SOURCE Refuge Recovery