La Conférence des commerçants confucéens de 2018 se tiendra dans le Shandong en Chine du 28 au 30 septembre

JINAN, Chine, 21 août 2018 /PRNewswire/ -- La Conférence des commerçants confucéens de 2018 (CCC) se tiendra à Jinan en Chine du 28 au 30 septembre. Elle est organisée par le Comité provincial du PCC (Parti communiste chinois) du Shandong et le Gouvernement populaire de la province du Shandong.

Les thèmes de la Conférence seront « La grande voie de l'entrepreneuriat confucéen : intégrité et crédibilité », et : « Une ère nouvelle, une vision nouvelle, des énergies nouvelles et de nouveaux entrepreneurs confucéens ». Pendant la durée de l'événement, diverses activités auront lieu dans 17 villes sur l'ensemble du Shandong.

La Conférence vise à mettre en application les principes directeurs résultant des réflexions du président Xi Jinping sur un socialisme aux spécificités chinoises dans l'ère nouvelle, le 19e Congrès national du PCC et plus particulièrement les directives sur d'importantes instructions et commentaires fournis par le président Xi Jinping lors de sa visite d'inspection du Shandong.

La Conférence va rassembler des entrepreneurs représentant à la fois le Shandong et d'autres provinces ayant investi ou coopérant avec la province du Shandong. Il y aura également des délégués influents du secteur des affaires, des universités et des institutions de recherche ayant étudié ou travaillé dans la province, lesquels ont apporté une contribution importante à son développement économique et social.

La Conférence répond à cinq objectifs :

Tout d'abord, il s'agira de souligner les caractéristiques uniques de la province du Shandong. Berceau de la culture confucéenne, le Shandong symbolise la longévité de la culture chinoise traditionnelle et aussi l'esprit d'entreprise moderne, ceci définissant une version unique, contemporaine de l'entrepreneuriat confucéen.

La Conférence vise ensuite à établir une plateforme afin de promouvoir la prospérité des affaires dans la province du Shandong. En accueillant la Conférence, le Comité provincial du PCC du Shandong et le Gouvernement populaire de la province du Shandong cherchent à promouvoir l'entrepreneuriat confucéen dans une époque moderne, à construire des mécanismes et plateformes de coopération, à étendre des contacts et à créer un environnement dans lequel cette nouvelle philosophe des affaires pourra prospérer.

Le troisième point se concentre sur l'accumulation de ressources de haut niveau. La Conférence va présenter 11 forums industriels : technologies de l'information de nouvelle génération, équipements haut de gamme, énergies nouvelles, matériaux nouveaux, industrie maritime moderne, soins médicaux et soins aux personnes âgées, ingénierie chimique avancée, agriculture moderne efficace, innovation culturelle, raffinement du tourisme et services financiers contemporains. Il sera question entre autres de favoriser des échanges entre talents provenant de diverses spécialités, des discussions de haut niveau sur les tendances du développement et les opportunités d'investissement dans des domaines pertinents, et d'apporter des suggestions concernant des projets critiques dans le Shandong afin de relancer la dynamique économique, la transformation industrielle, sa modernisation et la promotion des investissements. Le Shandong se concentre sur les « dix premières » industries dans la province et se consacre à l'optimisation, à l'amélioration et à la croissance de ces groupes d'industries. Le Shandong par ailleurs va intégrer les chaînes industrielles, les capitaux, le savoir-faire et l'innovation. Des projets importants seront introduits de manière systématique avec les politiques et les talents nécessaires au développement de haut niveau du Shandong, faisant ainsi la preuve de nouvelles opportunités, d'un nouvel essor et de nouvelles perspectives.

Le quatrième objectif est une préparation minutieuse et affinée. Afin de capitaliser sur une telle opportunité, 17 villes ont toutes planifié divers événements conçus pour assurer « une présentation précise et un service meilleur ».

Le dernier point porte sur la pérennité de la Conférence, programmée pour devenir un événement biennal et pour laquelle un poste de secrétariat permanent a été créé.