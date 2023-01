La Conférence de haut niveau sur le financement d'Éducation sans délai redonne espoir aux enfants les plus vulnérables du monde

Co-organisé par la Suisse et Éducation sans délai en étroite collaboration avec les gouvernements colombien, allemand, nigérien, norvégien et sud-soudanais, l'événement se tiendra à Genève et réunira des dirigeants en vue de financer l'éducation des enfants vivant dans des situations d'urgence et de crises prolongées.

GENÈVE, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Les 16 et 17 février à Genève, en Suisse, des dirigeants venus du monde entier se réuniront à l'occasion de la Conférence de haut niveau sur le financement d'Éducation sans délai (ECW) dans le cadre de leur engagement à garantir une éducation de qualité à tous les enfants, partout dans le monde.

“Education is our investment in human beings and the human potential. So far we have only seen a glimpse of it, there are 222 million children out there that will allow us to see the full potential of humanity." - Yasmine Sherif, Director, Education Cannot Wait.

Cette conférence visera à mobiliser les ressources indispensables auprès de donateurs, de fondations et de particuliers fortunés aux fins de la mise en œuvre du plan stratégique quadriennal d'ECW, qui mobilisera 1,5 milliard de dollars de ressources supplémentaires pour offrir une éducation de qualité à 20 millions d'enfants et d'adolescents confrontés à des crises humanitaires parmi les plus dévastatrices au monde.

« Pour nous, c'est le moment de défendre les enfants et les jeunes les plus vulnérables du monde et de tenir notre promesse en garantissant une éducation de qualité pour tous d'ici à 2030, comme le prévoient les objectifs de développement durable. Nous ne devons laisser personne de côté. De concert avec nos partenaires, nous exhortons les dirigeants du monde entier à mobiliser des ressources supplémentaires pour qu'Éducation sans délai et ses partenaires stratégiques puissent offrir à davantage de filles et de garçons touchés par les horreurs de la guerre, les déplacements, les changements climatiques et d'autres crises prolongées la sécurité et les perspectives d'une éducation de qualité », a déclaré Yasmine Sherif, directrice d'ECW, le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée.

Co-organisée par la Suisse et ECW en étroite collaboration avec les gouvernements colombien, allemand, nigérien, norvégien et sud-soudanais, la conférence sera diffusée en direct et accessible au public à distance.

Les premiers à s'exprimer seront Gordon Brown, Envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et Président du Groupe directeur de haut niveau d'ECW ; Ignazio Cassis, Conseiller fédéral de la Confédération suisse ; Svenja Schulze, Ministre fédérale de la Coopération économique et du développement de l'Allemagne ; Ibrahim Natatou, Ministre de l'Éducation nationale du Niger ; Anne Beathe Tvinnereim, Ministre du Développement international de Norvège ; Awut Deng Acuil, Ministre de l'Enseignement général et de l'instruction du Soudan du Sud ; et Alejandro Gaviria, Ministre de l'Éducation nationale de Colombie.

Des représentants de haut niveau d'organismes des Nations Unies, de la société civile et de gouvernements, ainsi que des représentants de la jeunesse mondiale participeront également à l'événement de deux jours où sont attendus plus de 400 délégués, sans compter ceux qui s'y joindront à distance.

Dans le monde, 222 millions d'enfants et d'adolescents touchés par les conflits, les changements climatiques, les déplacements forcés et d'autres crises prolongées ont urgemment besoin d'un appui à l'éducation. Parmi eux, plus de 78 millions ne sont pas scolarisés.

La Conférence de haut niveau sur le financement commencera le 16 février par un segment de haut niveau invitant les dirigeants mondiaux à inscrire les besoins éducatifs des enfants touchés par des crises au premier rang des priorités internationales.

Le premier jour, les dirigeants annonceront l'octroi de nouvelles contributions financières substantielles à ECW, qui poursuit l'objectif d'offrir une éducation de qualité à 20 millions de filles et de garçons au cours des quatre prochaines années.

Un gros plan sur l'Afghanistan, animé par Christina Lamb, coauteure de I Am Malala, et Somaya Faruqi, capitaine de l'équipe de robotique des filles afghanes (Afghan Girls Robotics Team), sera l'occasion d'un important plaidoyer lors de la première journée de la conférence. Se tiendront également des séances sur les thèmes suivants : « Une nouvelle façon de travailler », « Agir avec rapidité sur le plan humanitaire et en profondeur sur le plan du développement » et « Ne laisser personne de côté dans les situations de déplacement forcé ».

Le 17 février 2023, la deuxième journée sera organisée autour d'une série de tables rondes axées sur le partage d'idées et d'expériences visant à transformer la prestation de services d'éducation en situation d'urgence dans le monde entier.

Fondé en 2016, le fonds ECW a déjà apporté une aide éducative globale à près de 7 millions d'enfants et d'adolescents. Il finance par exemple la mise à niveau des espaces d'apprentissage, l'achat de fournitures scolaires de qualité, la formation et le soutien financier des enseignants, la prestation de services de santé mentale et d'alimentation scolaire ainsi que des solutions holistiques centrées sur l'enfant. À ce jour, ECW a mobilisé plus de 1,1 milliard de dollars provenant de pays donateurs, du secteur privé et de fondations philanthropiques.

Pour contribuer à la promotion de la conférence, veuillez télécharger notre Kit pour les média sociaux #HLFC2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1989970/Education_Cannot_Wait.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

SOURCE Education Cannot Wait