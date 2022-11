La conférence Global IP EU se tiendra à Berlin en mars 2023

BERLIN, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales, avec le lancement de la juridiction unifiée du brevet le 1er avril et l'évolution constante des réglementations internationales et des technologies émergentes, il faut s'attendre à un changement important des priorités concernant les activités liées aux brevets et aux marques déposées en 2023.

Par conséquent, il n'a jamais été aussi important de réunir les principaux responsables, directeurs et vice-présidents chargés de la protection de la propriété intellectuelle et des marques, pour qu'ils se rencontrent et discutent des idées innovantes et des tendances émergentes du secteur, et qu'ils trouvent de nouvelles réponses à leurs défis.

La conférence Global IP Europe Exchange qui se tiendra les 13 et 14 mars 2023 à Berlin explorera les nouvelles opportunités et les défis que posent des phénomènes tels que le métavers, les NFT, et l'intelligence artificielle à travers des sessions informatives et interactives.

Vous pouvez assister à cette conférence réservée aux cadres supérieurs sur invitation pour vous assurer que votre politique de gouvernance et de traitement des brevets et des marques déposées est rigoureuse et adaptée. Vous quitterez l'événement avec des mesures concrètes, des réflexions inspirantes et de nouvelles idées enthousiasmantes pour l'avenir de votre département.

« La conférence Global IP Exchange est une excellente occasion de partager et de réfléchir sur les expériences et les préoccupations de chacun, ainsi que sur l'évolution et les perspectives juridiques les plus pertinentes pour le monde de la PI. Grâce à la présence non seulement de divers professionnels chevronnés de la PI, mais aussi de conseillers et de fournisseurs de services, cet événement est une véritable source de connaissances mondiales en matière de PI et de commerce, et constitue une occasion de communiquer avec des collègues de la PI issus d'entreprises, de cabinets d'avocats et de fournisseurs », directeur principal de la PI chez NXP Semiconductors

Parmi les principales organisations présentes à cet événement figurent Google, Yahoo, Coca-Cola, Uber, Mastercard, Audi, Microsoft, Phillips, Ericsson, Siemens Energy, Nokia, LEGO Group, Manchester United Football Club, New Balance et Novartis.

Parmi les points saillants du programme 2023 figure une table ronde intitulée « Explorer la menace d'infraction aux lois non définies du métavers » avec Beatrice Grifoni, directrice juridique de la PI et du design de communication chez Valentino et Ed Barker, directeur de la PI et de la gouvernance juridique du Manchester United Football Club. Une autre session clé sera le groupe de réflexion interactif autour des « Stratégies d'enregistrement et de protection des noms de domaine pour assurer les avantages concurrentiels » avec Thomas Richter, responsable de la PI et des marques déposées pour Bauer Media Group.

Pour participer à ce premier événement autour de la PI aux côtés de certains des plus grands professionnels européens de la PI, veuillez contacter IQPC Exchange à l'adresse [email protected] ou au +44 (0)740 709 9555 et rendez-vous sur notre site pour plus de détails.

