La conférence indienne des développeurs de jeux 2022 est revenue sur le terrain avec plus de 4 000 participants et plus de 60 exposants, entrant dans le top 5 des principaux événements de développeurs de jeux au niveau mondial

HYDERABAD, Inde, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Après une attente de deux ans, la 14e édition de l'IGDC (India Game Developer Conference) a accueilli un total de 4000+ participants dont des développeurs de jeux, des éditeurs, des investisseurs et des passionnés de jeux. La conférence s'est tenue du 3 au 5 novembre 2022 au Hyderabad International Convention Centre.

L'India Game Developer Conference est une initiative unique en son genre « par l'industrie, pour l'industrie » entièrement axée sur le soutien et l'autonomisation des développeurs de jeux grâce à des idées, des compétences supérieures et des opportunités de réseautage avec des investisseurs et des éditeurs de jeux.

Avec 150 intervenants dont 40 internationaux, la conférence de 3 jours a vu environ 80+ sessions qui consistaient en des ateliers, des discussions et des panels sur la technologie, l'art, la conception et la production des jeux. La conférence comprenait également des panels de dirigeants d'entreprises discutant de l'état de l'industrie indienne des jeux, des tendances en matière d'investissement et de leurs prévisions pour l'avenir.

L'initiative phare de l'IGDC en matière de réseautage, le Investor-Publisher Connect, a connu le plus grand nombre d'inscriptions jamais enregistré avec environ 75 startups, 28 investisseurs et éditeurs qui ont organisé plus de 600 réunions en deux jours.

Les Prix IGDC ont également enregistré un nombre record de plus de 150 entrées de jeux et une nouvelle catégorie de choix populaire qui a suscité l'intérêt du public et rendu la cérémonie de remise des prix très intéressante.

L'initiative BYOG (Build Your Own Game) a également enregistré un nombre record de 700+ participants qui ont soumis plus de 170 jeux à l'évaluation des juges.

Le troisième jour de la conférence a vu le lancement d'une nouvelle initiative appelée IGDC Futures, dont les sessions étaient axées sur les opportunités offertes par l'industrie du jeu, dans le but d'encourager la prochaine génération de talents dans ce secteur.

À propos de la conférence, Rao Rajesh, président de l'IGDC, a déclaré : « L'IGDC 2022 a dépassé toutes les attentes puisque nous avons fait notre apparition sur le terrain pour la première fois après la pandémie. Il était encourageant de voir l'énorme affluence et la participation de toutes les parties de l'écosystème du jeu, les gens voulaient clairement se rencontrer en personne et créer des réseaux. Cette année a vu un nombre record de rencontres entre investisseurs, éditeurs et startups. Parmi les principales tendances, citons l'apparition de quelques jeux à venir sur le thème de l'Inde, avec une saveur culturelle et sociale locale. Les prix IGDC ont vu une augmentation de la qualité globale des soumissions. Au terme d'une année encore très animée, nous sommes convaincus que le succès de cette édition se traduira par de plus grandes réalisations et contribuera à la croissance globale de l'industrie du jeu. »

L'IGDC a bénéficié d'un fort soutien de la part de l'ensemble du secteur. Unreal Engine d'Epic Games était le sponsor principal de la conférence de cette année, KRAFTON, Inc. le Platinum Sponsor (Sponsor platine), AWS le Gold Sponsor (Sponsor or), Rockstar Games et Kwalee partnering les Silver Sponsors (Sponsors argents), Games24x7 l'Experience Partner, Microsoft, Xbox, Ventana Ventures, Arsht Rock, Winzo, Hyper Hippo, Hero Vired, Tezos les Bronze Sponsors (Sponsors bronzes), Nazara Technologies le Awards Sponsor (Sponsor des prix), London Stock Exchange Group, Payoneer, Loco et Hungama les Associate Sponsors (Sponsors associés). IGDC Futures était soutenu par Crazy Labs et PTW, tandis que Global Victoria était le Country Partner. Lakshya Digital et Yesgnome étaient les partenaires de l'écosystème.

