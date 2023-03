LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA JUSTICE DÉBUTE À RIYAD

La première conférence internationale sur la justice (ICJ), organisée par le ministère saoudien de la justice (MOJ), offre aux acteurs juridiques mondiaux une plateforme pour échanger des connaissances sur l'avenir et la numérisation de la justice.

Le premier jour de la conférence, 12 orateurs ont pris la parole lors de trois sessions passionnantes, qui ont mis en lumière les principales évolutions de la transformation numérique des systèmes judiciaires mondiaux

Le jour de l'ouverture de la CIJ a également vu la présentation des premières licences d'exercice du droit du Royaume pour les cabinets étrangers

RIYAD, Arabie saoudite, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère de la Justice d'Arabie saoudite (MOJ) a conclu avec succès la première journée de sa conférence internationale inaugurale sur la justice à Riyad. Au cours de la journée, 12 conférenciers internationaux ont animé des tables rondes et des ateliers dédiés pour aborder le thème central de la conférence, « Faciliter l'accès à la justice par l'innovation numérique », et ont partagé leur expertise sur l'impact transformateur de la technologie dans le domaine de la justice mondiale.

Dans son discours d'ouverture de la conférence, S.E. Dr Walid al-Samaani, ministre de la Justice d'Arabie saoudite, a exploré la manière dont les systèmes judiciaires évoluent rapidement à la lumière de la transformation numérique, et a souligné l'importance d'exploiter l'innovation non seulement pour relever les défis actuels, mais aussi pour rendre la justice plus efficace et plus accessible à tous sur le long terme. « Compte tenu des changements rapides au niveau mondial dans tous les domaines, y compris le secteur de la justice, nous devons suivre le rythme de ces évolutions et les prendre comme une opportunité de progrès, notamment en ce qui concerne les technologies qui soutiennent et renforcent les garanties judiciaires », a noté Son Excellence.

Lors de l'ouverture de la conférence, S.E. Dr Al-Samaani s'est joint au ministre saoudien de l'investissement, S.E. Khalid Al-Falih, pour remettre des licences d'exercice du droit à trois cabinets d'avocats étrangers : Herbert Smith Freehills LLP, Latham and Watkins LLP et Clifford Chance LLP. Ces licences sont les premières du genre à être délivrées à des cabinets d'avocats étrangers travaillant en Arabie saoudite, et leur présentation à la conférence a mis en évidence l'esprit de coopération internationale qu'incarne cet événement.

Lors de la première session, intitulée « L'avenir du système judiciaire à la lumière de la transformation numérique », S.E. Dr Samaani a discuté du rôle croissant de la technologie dans le système judiciaire avec des ministres et des dignitaires de haut niveau de l'Union européenne, de Singapour, du Maroc et de la Tunisie. Lors de la deuxième session, dénommée « Expériences internationales en matière de transformation numérique du secteur de la justice », des représentants de pays aussi éloignés que l'Azerbaïdjan et la Chine se sont joints à S.E. Majed Al-Salloom, vice-ministre de la transformation numérique et des TIC du ministère saoudien de la justice, pour échanger des informations sur la manière dont leurs juridictions respectives gèrent la vague de processus numériques qui transforme le paysage judiciaire mondial. Lors de la dernière session de la journée, nommée « La dimension juridique de l'intelligence artificielle », des experts mondiaux dans les domaines du droit et de la technologie ont exploré la question de l'IA et de la justice, y compris ses défis et les approches potentielles de la réglementation.

Si les trois sessions de la première journée ont couvert un large éventail de sujets, de l'application future de l'IA à la rationalisation des processus juridiques, un thème commun est apparu : la nécessité de trouver un équilibre entre les avantages offerts par les nouvelles technologies et l'exigence d'une justice qui reste « humaine »

En permettant l'échange de connaissances et d'expertise, la Conférence internationale sur la justice offre aux parties prenantes de la sphère de la justice mondiale un forum pour s'informer sur les avantages de la numérisation dans ce domaine et, en fin de compte, les concrétiser.

L'Arabie saoudite a connu un processus de numérisation rapide au cours des dernières années. Les citoyens saoudiens ont accès à plus de 150 services judiciaires en ligne par le biais du portail Najiz du ministère de la Justice, notamment la possibilité d'obtenir des certificats de mariage en ligne et d'effectuer des transferts de propriété en ligne en moins d'une heure. Grâce à ses avancées en matière de gouvernance et de justice numériques, le Royaume se classe désormais au premier rang dans la région et au troisième rang mondial dans le GovTech Maturity Index de la Banque mondiale, ce qui en fait un leader en matière de solutions gouvernementales numériques.

