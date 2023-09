La Conférence mondiale des Villes de design 2023 s'ouvre à Shanghai

SHANGHAI, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de thepaper.cn :

2023 World Design Cites Conference Opens in Shanghai

Le 26 septembre, la Conférence mondiale des Villes de design 2023 (WDCC2023), organisée par le gouvernement populaire municipal de Shanghai et soutenue par l'UNESCO et la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO, a officiellement ouvert ses portes. Avec pour thème « Le design au-delà de la créativité » et pour mission de « construire une plateforme pour la coopération et l'échange en matière de design mondial, explorer le développement de haute qualité fondé sur le design et promouvoir le design partout dans les villes et la vie urbaine », cette conférence réunira d'éminents invités et des marques de premier plan pour créer une avant-garde du design de classe mondiale, un pôle d'innovation et une vitrine de premier plan pour les nouveaux produits.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la cérémonie pour l'UNESCO et la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO soutenant l'établissement de Shanghai Ville de Design s'est tenue ; les résultats des deuxièmes Prix Frontier Design ont été annoncés, récompensant les contributions pionnières dans le domaine du design dans le monde entier. Des invités tels que Chang Qing (membre de l'Académie chinoise des sciences et président de la Société d'Architecture de Shanghai) et Don Norman (membre de l'Académie nationale américaine d'ingénierie) ont partagé leurs points de vue sur la rénovation urbaine, l'innovation industrielle et les idées de design. Deux tables rondes sur les thèmes du « Design au-delà de la créativité » ont invité des experts, des chercheurs et des entrepreneurs du design de Chine, de France, d'Italie, du Japon et d'autres pays à discuter de la façon dont le design peut permettre l'interconnexion mondiale et comment la technologie AIGC peut promouvoir un développement de haute qualité pour l'industrie du design.

Du 26 septembre au 2 octobre 2023, la Conférence mondiale des Villes de design se tiendra au Huangpu Riverside Ship Pavilion et dans ses environs. Au cours de la conférence, près de 100 activités auront lieu et plus de 1 000 invités du domaine du design prendront la parole. La conférence sera également liée au festival de Design de Londres et à la Fashion Week de Milan pour organiser des activités telles que « Design to Wonderland » à Londres ainsi qu'un spectacle et une exposition mettant en vedette la « Journée de la mode de Shanghai » à Milan.

En tant qu'élément clé de la chaîne industrielle, le design est devenu un moteur important de l'innovation et du développement industriels ; il constitue un moyen crucial d'optimiser le bien-être des populations et un élément fondamental pour façonner l'image de marque d'une ville. Depuis que Shanghai a rejoint le Réseau des villes créatives des Nations Unies en 2010 et est devenue une « Ville du design », elle a accéléré le rassemblement d'excellentes entreprises de design et de talents du design. Les succès innovants en matière de design ont continué d'émerger avec une influence internationale et nationale croissante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2235179/2023_World_Design_Cites_Conference_Opens_Shanghai.jpg

SOURCE thepaper.cn