La Conférence mondiale sur le design industriel 2022 s'est tenue à Yantai, dans la province de Shandong

YANTAI, Chine, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Accueillie conjointement par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information et le gouvernement populaire de la province de Shandong, et organisée par le département provincial de l'industrie et des technologies de l'information de la province de Shandong, l'association chinoise du design industriel et le gouvernement populaire municipal de Yantai, la Conférence mondiale sur le design industriel 2022 s'est ouverte à Yantai, dans la province deShandong.

The 2022 World Industrial Design Congress (WIDC) opened in Yantai, Shandong. Design-Chain of Future Industry The competition Yantai night view The competition The competition

Étaient également présents à la WIDC 2022, placée sous le thème : « Design : chaîne de l'industrie du futur, des représentants des départements provinciaux (régionaux autonomes, municipaux) de l'industrie et des technologies de l'information, des organisations industrielles, des institutions de recherche scientifique, des universités et des entreprises. Selon le comité d'organisation, au cours de la conférence, le prix China Excellent Industrial Design Award 2022 a récompensé lors d'une cérémonie de remise de prix un total de 59 produits (œuvres) par des prix d'or, d'argent et de bronze. Les œuvres primées et plus de 500 designs excellents qui sont entrés dans la liste des candidats présélectionnés pour une réévaluation physique ont été présentés à l'exposition des œuvres du CEID.

Source : Le Comité d'organisation de la WIDC 2022

