La conférence virtuelle mondiale sur les fibres optiques et le câble 2021 s'est tenue en ligne

« Servant de pierre angulaire à l'économie numérique, qui est devenue un nouveau moteur de la croissance économique mondiale, les réseaux de fibres optiques de haute qualité ont joué un rôle de plus en plus important pour connecter diverses industries et aider à construire des villes intelligentes. Dans le même temps, la pandémie de Covid-19 a alimenté une demande mondiale croissante de large bande fixe. L'industrie de la fibre optique et du câble entre rapidement dans une nouvelle phase de croissance avec la transition de la large bande fixe vers des réseaux optiques gigabit dans toute la Chine », a déclaré M. Zhuang lors de la conférence. « À l'avenir, avec l'atténuation progressive de la pandémie, le marché mondial est en passe de connaître une croissance explosive des projets à large bande à grande échelle. Le secteur devrait connaître une pénurie de capacités pendant un certain temps en raison de la combinaison de la restructuration industrielle causée par la pandémie, de l'accélération de l'élimination progressive des installations de production obsolètes et du renforcement de la réforme structurelle du côté de l'offre. Actuellement, sous l'effet de la hausse des prix, le secteur est en plein essor. Si l'on ajoute à cela le raccourcissement considérable de la période nécessaire pour faire passer une innovation technologique au stade de l'application, de nouvelles possibilités s'offrent aux fabricants de fibres optiques et de câbles qui disposent des technologies clés. »

« En s'appuyant sur une philosophie d'entreprise axée sur l'innovation, l'image de marque et la qualité, YOFC est sur la bonne voie pour entrer dans l'ère du gigabit en conduisant la prochaine étape de croissance de l'industrie de la fibre optique et du câble. Plus important encore, l'entreprise développe des compétences essentielles grâce à une innovation indépendante. À cette fin, elle a renforcé ses efforts de développement et de recherche autour de la technologie de traitement des préformes de fibres optiques, des fibres G.654.E à très faible atténuation, des fibres multiconducteurs, des solutions FTTR, des produits d'interconnexion optique Gigabit et des fibres spécialisées, tout en étendant l'application de ses nouvelles solutions à divers secteurs », a ajouté M. Zhuang. « Deuxièmement, YOFC s'appuie sur l'innovation technologique pour tirer parti de sa marque en renforçant ses efforts en la matière et en créant une famille complète de fibres optiques haut de gamme dans la bande X. Enfin, l'entreprise crée des produits d'excellente qualité en mettant l'accent sur la recherche de la perfection. Pour ce faire, il faut respecter les normes relatives aux Prix de la qualité chinois, asiatiques et européens, et respecter l'engagement permanent de YOFC en matière de qualité, de service et de réputation. De plus, l'entreprise prévoit de poursuivre la mise en œuvre de sa feuille de route internationale en développant continuellement son réseau marketing mondial et en fournissant des produits et services de première qualité aux clients 5G et F5G du monde entier. Pour tirer parti des nouvelles possibilités offertes par le secteur optique mondial, YOFC reste déterminé à construire un réseau neuronal tout optique basé sur la fibre optique vers n'importe quel endroit, notamment les communications tout optique, les centres de données, les installations de production d'énergie, les applications industrielles, les maisons intelligentes, le transport ferroviaire et l'éducation. »

En partenariat avec CRU, YOFC a d'abord amené cette conférence mondiale en Asie en organisant la Conférence Asie-Pacifique sur la fibre optique et le câble dans l'Optics Valley chinoise en 2015. Ils ont ensuite organisé conjointement la Conférence mondiale sur les fibres optiques et le câble en 2016 et 2017, avant que YOFC ne poursuive sa participation à l'événement en tant que sponsor Jade en 2018, 2019 et 2020. L'année 2021 marque la septième année d'implication de l'entreprise de communication optique dans la Conférence mondiale sur les fibres optiques et les câbles du CRU, au cours de laquelle elle a dialogué avec des géants mondiaux sur les tendances de développement de l'industrie, démontrant pleinement la haute reconnaissance du CRU envers le leadership de YOFC dans l'espace mondial des fibres optiques et des câbles.

YOFC a été créée à Wuhan, dans la province du Hubei, en mai 1988. YOFC est une entreprise technologiquement innovante et un fournisseur mondial de premier plan, spécialisée dans la conception et la fabrication de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles à fibres optiques, ainsi que dans la fourniture de solutions et de services intégrés à ses clients.YOFC produit et vend principalement différents types de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles à fibres optiques largement utilisés dans l'industrie des télécommunications, des modules optiques personnalisés, des fibres optiques spécialisées, des câbles optiques actifs, des câbles sous-marins, des câbles coaxiaux RF et des accessoires, etc. YOFC est également équipé de certaines solutions et services tels que l'intégration de systèmes et la conception d'ingénierie de communication. Elle fournit une diversité de produits et de solutions pour l'industrie mondiale des télécommunications et d'autres secteurs tels que les services publics, les transports, l'industrie pétrolière et chimique et les médicaments. YOFC a offert ses produits et services à plus de 70 pays et régions dans le monde entier.

