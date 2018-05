La Conferencia Anual 2018 de CMC aporta revolucionarias investigaciones

"Ante la digitalización y la demografía como las dos fuerzas más transformadoras que afectan hoy a nuestro sector, los principales investigadores coinciden en el papel crucial de la cultura en las estrategias de marketing y han traído los datos y conocimientos más recientes a fin de ayudar a los especialistas en marketing a comprender los complejos comportamientos de los consumidores", dijo Nancy Tellet, presidenta de investigaciones de CMC y presidenta de Pure Clarity LLC.

El programa sobre investigaciones en el marco de la Conferencia Anual de CMC incluye:

CMC Digital Lives 2018: A World of Digital 'Everything' through a Cultural Lens (Vidas digitales CMC 2018: un vistazo cultural al mundo donde 'todo' es digital)

El estudio Digital Lives 2018 analiza dos fuerzas transformadoras y revolucionarias: la digitalización y la demografía. Lo digital habita todas las áreas de nuestra vida actual, cambia nuestra forma de comprar y redefine la creación, la curaduría, la entrega y el consumo de contenidos en el ámbito del entretenimiento, las noticias, el marketing y todas las interacciones humanas cotidianas; de hecho, quienes compran en línea adquieren 51% de sus compras de esa manera, pero los millennials superan esta cifra. La cultura desempeña un importante papel en el mercado básico estadounidense y este estudio revela los usos de lo digital para recopilar o brindar información, socializar, consumir o generar entretenimiento, maximizar las ganancias al tiempo que se aplica una mirada cultural a fin de determinar áreas de similitud, singularidad cultural o áreas de fusión cultural. Esta sesión será moderada por Nancy Tellet , presidenta de investigaciones de CMC, e incluirá una franca conversación con David Chitel , CEO y fundador de NGL Collective y Meghann Elrhoul , directora de investigaciones de agencias en Twitter, quienes hablarán de las aplicaciones de este estudio en la vida real.





El estudio Digital Lives 2018 analiza dos fuerzas transformadoras y revolucionarias: la digitalización y la demografía. Lo digital habita todas las áreas de nuestra vida actual, cambia nuestra forma de comprar y redefine la creación, la curaduría, la entrega y el consumo de contenidos en el ámbito del entretenimiento, las noticias, el marketing y todas las interacciones humanas cotidianas; de hecho, quienes compran en línea adquieren 51% de sus compras de esa manera, pero los superan esta cifra. La cultura desempeña un importante papel en el mercado básico estadounidense y este estudio revela los usos de lo digital para recopilar o brindar información, socializar, consumir o generar entretenimiento, maximizar las ganancias al tiempo que se aplica una mirada cultural a fin de determinar áreas de similitud, singularidad cultural o áreas de fusión cultural. Esta sesión será moderada por , presidenta de investigaciones de CMC, e incluirá una franca conversación con , CEO y fundador de NGL Collective y , directora de investigaciones de agencias en Twitter, quienes hablarán de las aplicaciones de este estudio en la vida real. In-Culture Marketing: Driving Brand Growth (Marketing adaptado a la cultura: motor del crecimiento de una marca)

En esta sesión de preguntas y respuestas, moderada por Gonzalo del Fa, presidente de GroupM Multicultural, Mireya Artega , directora de investigaciones de Magna Global , revelará los resultados de los nuevos estudios realizados en alianza con Telemundo y Univision sobre la forma en que los publicistas deberían crear y desplegar anuncios para el público hispano, tanto en televisión como en medios digitales. Los asistentes comprenderán mejor las estrategias creativas y de medios que pueden emplear para optimizar los indicadores clave de desempeño de sus marcas y generar crecimiento.





En esta sesión de preguntas y respuestas, moderada por Gonzalo del Fa, presidente de GroupM Multicultural, , directora de investigaciones de , revelará los resultados de los nuevos estudios realizados en alianza con Telemundo y Univision sobre la forma en que los publicistas deberían crear y desplegar anuncios para el público hispano, tanto en televisión como en medios digitales. Los asistentes comprenderán mejor las estrategias creativas y de medios que pueden emplear para optimizar los indicadores clave de desempeño de sus marcas y generar crecimiento. Fact or Fiction: The State of the Hispanic Market (Hecho o ficción: la situación del mercado hispano)

Se ha especulado mucho sobre la situación actual del mercado hispano. Desde el panorama político hasta las compras omnicanal en vertiginoso cambio, todo desafía a los especialistas en marketing, fabricantes y minoristas que desean distinguir la realidad de la retórica. Vanessa Strain , vicepresidenta de crecimiento multicultural y estrategia de Nielsen, compartirá los datos más recientes y responderá a la pregunta '¿Qué sucedió en realidad con el gasto del consumidor hispanos en mercancías empacadas en 2017?'

La Conferencia Anual de CMC incluirá contenidos que subrayan el Poder de C3: Creatividad, Comunidad y Cultura. Habrá ponencias por parte de altos directivos de Nestlé y Target, y de grandes líderes de AutoZone, Comcast, Domino's Pizza, Intuit, NFL, Pepsi, Sprint, Twitter, y Verizon. La lista de temas incluye The Multicultural Marketing Journey with Comcast, Domino's Pizza & Pepsi, The Hispanic Brand in the Trump Era, Influence of Influencers, Pasión for Sports: How Hispanics Are Driving the Future of Sports Marketing, Culture is the New Mainstream, Corporate America & the State of Latino Representation, Fireside Chat with Danny Trejo: Hispanic Representation on Screens, The Future of Advertising Agencies, Multicultural Structure: The Good, The Bad, They Ugly, entre otros.

Si desea más información visite culturemarketingcouncil.org y siga a CMC en Facebook y Twitter en @cmchispanic con el hashtag de la conferencia #CMCpowerof3.

Acerca de CMC

Fundado en 1996 como Association of Hispanic Advertising Agencies, Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización nacional de comercio de todas las empresas de marketing, comunicaciones y medios con pericia hispana confiable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/635930/Culture_Marketing_Council_Logo.jpg

FUENTE Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing

SOURCE Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing

Related Links

http://www.culturemarketingcouncil.org