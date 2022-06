La Conferencia de Cannabis Donde Los Negocios Ocurren Llega a Panamá, Sep. 1 & 2: LATAM CANN.BIZ

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá, 16 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Los días 1 y 2 de septiembre, en el Santa María Luxury Collection Hotel & Golf Resort de la Ciudad de Panamá, se realizará el evento LATAM CANN.BIZ, organizado por El Planteo, PR MedCann.Biz, Javier Hasse y Canalis Capital.

El evento, que por sus características está considerado como el más importante de Latinoamérica en el 2022, reunirá a gran parte de los empresarios, inversores y profesionales más destacados de la industria del cannabis en el mundo. Puedes conseguir entradas aquí.

Una Conferencia Para La Industria del Cannabis Global

LATAMCANN.BIZ fue concebida como una conferencia interdisciplinaria totalmente bilingüe de 2 días que abordará las tendencias globales y regionales, y que proporcionará información actualizada sobre las industrias del cannabis y el cáñamo. Se tratarán temas relacionados al marco regulatorio que rige su producción y distribución, la tecnología, la ciencia y las buenas prácticas agrícolas y de fabricación.

"Lo hemos pensado como un espacio para descubrir oportunidades de inversión interesantes y aprender cómo tener éxito en esta industria en ciernes", explica Noemí Pérez, CEO de Green Book Academy, presidente en Puerto Rico MedCann.Biz y una de las organizadoras del evento.

Los ejecutivos de las empresas de cannabis de mejor desempeño, los actores políticos, los altos funcionarios de gobierno, los profesionales médicos y comunicadores del ámbito cannábico estarán presentes en el LATAMCANN.BIZ.

Ponentes de Primer Nivel

El evento contará con discursos, paneles de discusión, charlas, creación de redes y presentaciones de empresas e inversores y permitirá establecer contactos entre las distintas partes interesadas.

Entre los speakers más sobresalientes :

Aras Azadian - Avicanna (AVCNF) – Canadá

- Avicanna (AVCNF) – Canadá Bob Hoban - Clark Hill - EEUU

- - EEUU Carlos Hoyos - Velo Legal – Panamá

- Velo Legal – Panamá Carlos Vives Jr. – Colombia

– Carolina de la Guardia – Abogada – Panamá

– Abogada – Panamá Cynthia Salarizadeh - House of Saka, Green Market Report - EEUU

Facundo Garretón - Ex Legislador de Argentina , Terraflos - Argentina

, Terraflos - Garyn Angel - Magical Butter - EEUU

- Magical Butter - EEUU Hernán Panessi – Periodista - Argentina

Ingrid Schmidt - LATAM Cann.Biz – Puerto Rico

- LATAM Cann.Biz – Javier Hasse - El Planteo, Benzinga, Forbes, Entrepreneur Media - Argentina

- El Planteo, Benzinga, Forbes, Entrepreneur Media - José Bacellar – VerdeMed – Brasil

Juajo Feijoo - Weedmaps (MAPS) - EEUU

Lorne Gertner - Serial Entrepreneur, Toky Smoke , PharmaCan – Canadá

- Serial Entrepreneur, , PharmaCan – Canadá Lucas Nosiglia - Avicanna (AVCNF) - Colombia

- Avicanna (AVCNF) - Mara Gordon - Aunt Zelda's - EEUU

- Aunt Zelda's - EEUU Marco Algorta - Bienstar Wellness - Brasil

Marian Venini – Periodista - Argentina

– Periodista - Mariano Duque Velasco - BSF Seeds - España

- BSF Seeds - España Mark Goldhar - Healing Maps – Canadá

- Healing Maps – Canadá Natalia Kesselman - El Planteo - Argentina

- El Planteo - Noemí Pérez - Green Book Academy - EEUU

Dr. Oludare "Dare" Odumosu - Zelira Therapeutics (ZLDAF) - EEUU

Ray Harari - Canalis Capital - Panamá

- Canalis Capital - Panamá Ryan Douglas - Ryan Douglas Cultivation - EEUU

- Ryan Douglas Cultivation - EEUU Dra. Sandra Carrillo – Panamá

– Panamá Scott Greiper - Viridian Capital Advisors - EEUU

- Viridian Capital Advisors - EEUU Shadi Atassi - Ex Futbolista, Milonga Yerba Mate - EEUU

Ya puedes conseguir tus entradas early bird ingresando a este link. ¡Apúrate! Los precios subirán pronto.

Quiero Hablar en LATAMCANN.BIZ

LATAMCANN.BIZ aún está aceptando solicitudes de ponentes para la conferencia. Las mismas serán revisadas por el equipo de LATAMCANN.BIZ para garantizar la más alta calidad. Para postularse ingresar aquí.

Para consultar la agenda de actividades de los 2 días del evento y obtener más información ingresar https://latamcannbiz.com/ o comunicarse al e-mail: [email protected]

Quiero Ser Sponsor en LATAMCANN.BIZ

Para consultar opciones de patrocinio, ingresar aquí y completar el formulario de contacto, o bien escribir a Javier Hasse a [email protected].

Sobre El Planteo

El Planteo es un medio de comunicación enfocado en temáticas innovadoras como el cannabis, el cáñamo y los psicodélicos. Su contenido tiene frecuente ángulo económico o financiero.

El Planteo se constituye como el medio enfocado en cannabis más leído en el mundo de habla hispana, alcanzando unos 500.000 lectores mensuales a través de su sitio web, y a una audiencia potencial de más de 60 millones a través de su socios de contenido.

El Planteo es financiado por Benzinga, un dinámico e innovador medio de comunicación financiera con base en Detroit, que ofrece a los inversores contenidos únicos y de alta calidad, codiciados por los principales comerciantes de Wall Street. Benzinga fue recientemente adquirido a una valuación de USD 300 millones.

Sobre Javier Hasse

Javier Hasse, el co-fundador y CEO de El Planteo, es un escritor especializado en cannabis, cáñamo, CBD y psicodélicos. Actualmente se desempeña también como colaborador senior en Forbes EEUU y Director de Contenido en Benzinga, una empresa de medios y eventos en los Estados Unidos.

Su libro "Start Your Own Cannabis Business," publicado en mercados angloparlantes por Entrepreneur Media, llegó al primer puesto de "Best Seller" en Amazon.

Como reportero premiado, ha publicado más de 5.000 artículos en medios masivos incluyendo Forbes, CNBC, Playboy, CNN, MSN, UOL, Entrepreneur Magazine, Yahoo Finance, MarketWatch, Houston Chronicle, The Street, Nasdaq, Yahoo, Morningstar, Benzinga, MERRY JANE, High Times, Leafly, DOPE Magazine, etc.

Javier también rankea en numerosas tablas Billboard por su participación en discos con RZA e Inspectah Deck de Wu-Tang Clan, Twista, Lil Windex, Riff Raff, Cyhi The Prynce, Yung Bleu, DJ Whoo Kid, Jonathan Hay, y otros.

Sobre Canalis Capital

Canalis Capital es una compañía de Venture Capital y aceleración, enfocada en conectar las compañías más disruptivas, con corporaciones vanguardistas, creando valor para todos los participantes por medio de soluciones innovadoras, estableciendo un nuevo estándar para mercados emergentes.

Sobre PR MedCann.Biz

Puerto Rico MedCann.Biz es un foro interdisciplinario que reúne a miembros, pacientes y actores importantes de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico. Este es el evento de cannabis más concurrido y exitoso de la isla.

