La conversation culturelle : Une étude d'Ithra révèle une participation positive à la culture dans l'État d'Arabie saoudite et dans la région MENA au sens large, malgré les défis systémiques

Les trois rapports d'Ithra intitulés « Culture in the 21st Century », « Charting the transformation of the Saudi cultural and creative industry » et « How COVID-19 is impacting the cultural and creative industry » révèlent plusieurs tendances thématiques liées à la demande culturelle et aux préférences des consommateurs dans la région MENA, l'histoire et le patrimoine apparaissant comme le thème le plus populaire, suivi du cinéma et de la télévision.