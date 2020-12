La Corée du Sud à l'honneur : la fête des lanternes allumées « YeonDeungHoe » est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO

SÉOUL, Corée du Sud, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- « YeonDeungHoe », un festival culturel traditionnel coréen au cours duquel les participants allument des lanternes pour célébrer l'anniversaire de Bouddha, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Consultez le communiqué multimédia interactif ici : https://www.prnasia.com/mnr/ydh_202012.shtml

Lors de la 15e session du Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui s'est tenue en ligne le 16 décembre au siège de l'UNESCO à Paris, en France, il a été confirmé que « YeonDeungHoe » était inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Le festival est un événement annuel organisé pour marquer la naissance de Bouddha, qui a mené une vie dédiée à la sagesse, pour un monde meilleur. Les participants allument les lanternes tout en faisant leurs souhaits pendant l'événement. « YeonDeung » signifie littéralement « allumer une lanterne », ce qui peut être interprété comme une référence à l'illumination du cœur et du monde, associée à des vœux de sagesse, miséricorde, bonheur et paix.

Cette tradition remonte à 866, avec les premiers documents historiques dépeignant l'ancien Royaume de Silla (57 avant J.-C.-A.-D. 935), racontant la tenue de l'événement au temple Hwangnyongsa à Gyeongju. Depuis, ce festival est un événement représentatif de la culture traditionnelle coréenne avec 1 200 ans de partage de toutes les joies et peines avec le peuple coréen au cours de la période du Royaume du Silla unifié, de la période de la dynastie Goryeo et de la période de la dynastie Joseon.

Le festival a évolué du GwandeungNori, où les participants apprécient les vues magnifiques des lanternes allumées, à l'actuelle fête des lanternes allumées, où les participants font un défilé dans la rue Jongno, tenant à la main les lanternes qu'ils ont faites. « YeonDeungHoe » a été transmis de manière créative afin de s'adapter à l'époque traversée tout en maintenant la tradition. C'est un événement culturel coréen auquel n'importe qui peut participer librement, et un festival dont chacun peut profiter, en échangeant avec d'autres des vœux de bonheur.

Le Comité a constaté l'inclusivité de « YeonDeungHoe », qui contribue à dépasser toutes les frontières sociales et à exprimer finalement la diversité culturelle. Le Comité a également constaté que le défilé des lanternes allumées permettait de partager les joies et, en période de difficultés, de renforcer la cohésion sociale. Plus important encore, le Comité a souligné que « YeonDeungHoe » était un bon exemple de la façon dont une seule inscription peut contribuer à sensibiliser le public à l'importance du patrimoine culturel immatériel en général.

Pour commémorer l'inscription du festival au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le Comité de préservation de « YeonDeungHoe » accueillera l'exposition spéciale et se préparera pour l'édition 2021 du festival YeonDeungHoe. Les participants au festival espèrent que la pandémie à COVID-19 prendra fin le plus tôt possible afin de pouvoir profiter pleinement des festivités.

Pour en savoir plus sur le calendrier 2021 de la Fête des lanternes allumées, veuillez consulter le site www.LLF.or.kr/eng.

SOURCE Yeon Deung Hoe Preservation Committee