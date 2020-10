La Corée du Sud et le Royaume-Uni ont organisé virtuellement le 3e symposium international sur les villes intelligentes et ont présenté des projets de résilience dans l'ère post-Corona

SÉOUL, Corée du Sud, 23 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'Agence coréenne pour l'avancement technologique des infrastructures (KAIA) a conclu avec succès le troisième symposium international annuel sur les villes intelligentes « Resilience in Smart Cities » qui s'est tenu les 14 et 15 octobre, en collaboration avec le Royaume-Uni.

En raison de la pandémie de COVID-19, le symposium de cette année a été diffusé en direct, et plus de 4 020 téléspectateurs ont assisté à l'événement virtuel de deux jours, avec un pic de 605 téléspectateurs simultanés.

Le symposium a commencé par les discours d'ouverture de Bong-soo Son, président de KAIA, de Nam-chun Park, maire d'Incheon et de Simon Smith, ambassadeur britannique en Corée du Sud. Ils ont adressé un discours de félicitations aux participants.

Lors de la première journée du symposium, le maire de Bristol, Marvin Rees, a prononcé un discours-programme intitulé « Connecting Bristol : our Smart City Approach » pour partager la vision et les technologies de la ville intelligente de Bristol et les leçons tirées de ses expériences.

Lors de la discussion coordonnée par le directeur général de KAIA Sang-hoon Lee, le conseiller en chef du comité spécial coréen pour les villes intelligentes Kab-sung Kim a déclaré : « La coopération entre les citoyens et le secteur privé et public est l'élément le plus important dans les villes intelligentes. »

Le deuxième jour du symposium a été consacré à quatre sessions de présentations et de discussions par des professionnels et des universitaires : L'après-corona, les soins de santé numériques, les données des villes intelligentes et la mobilité intelligente.

La séance « L'après-corona » a été animée par Dae-yeon Cho, directeur du Programme stratégique national des villes intelligentes de KAIA.

Mike Short, conseiller scientifique en chef du ministère du Commerce international du Royaume-Uni, a exposé les étapes prévues au Royaume-Uni dans le secteur numérique après la COVID-19, et Kumardev Chatterjee, fondateur et PDG de Unmanned Life, a présenté l'autonomie de la 5G en tant que service pour la résilience des villes intelligentes. Hye-joo Kim, vice-président de KT, a montré le rôle des TIC pour surmonter la COVID-19, et le professeur Jun-seok Hwang de l'Université nationale de Séoul a présenté des études de cas de villes intelligentes coréennes comme système d'innovation.

Cet événement a été orchestré par le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT), le ministère des Sciences et des TIC (MSIT) et la ville métropolitaine d'Incheon. Il a été organisé par l'Agence coréenne pour la promotion du territoire, des infrastructures et des transports (KAIA) et l'Autorité de la zone économique franche d'Incheon (IFEZ), et parrainé par l'Ambassade britannique à Séoul ainsi que par le ministère britannique du Commerce international (DIT).

Toutes les séances et tous les événements passés peuvent être consultés sur la chaîne Youtube (www.youtube.com/c/KAIASmartcities).

