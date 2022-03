La corporation Siri Singh Sahib appelle à la paix et au soutien des personnes touchées par le conflit en Ukraine

3HO et Sikh Dharma collectent des fonds pour l'aide humanitaire, avec leurs communautés européennes en tête

ESPANOLA, N.M., le 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- Siri Singh Sahib Corporation siri Singh Sahib Corporation, un groupe d'organisations religieuses et spirituelles qui se consacre à l'amélioration des individus et des communautés dans le monde entier, et sa communauté mondiale de sikhs, de chefs spirituels, de professeurs de yoga Kundalini, d'étudiants et de bénévoles s'unissent pour lancer un appel à la paix et au soutien des personnes touchées par le conflit en Ukraine.

La communauté 3HO et Sikh Dharma International ont été récemment invités à prier pour la paix au Centre religieux des Nations Unies dans le cadre d'un service de prière multiconfessionnel pour l'Ukraine organisé par le Parlement des religions du monde et le Comité des ONG religieuses.

« Nos communautés mondiales ont suivi le déroulement des événements en Ukraine avec une profonde inquiétude », a déclaré le secrétaire général de Sikh Dharma International, Gurujot Kaur Khalsa. « Certains membres de notre communauté sont en Ukraine avec leurs quartiers attaqués, et d'autres sont en fuite ou complètement injoignables. Nous prions pour leur sécurité. D'autres encore font du bénévolat dans des centres de réfugiés en Europe ou sont en Russie pour prier pour la paix. Nous sommes unis dans notre appel à la paix et au soutien des personnes touchées. »

3HO Europe et Sikh Dharma International collectent des fonds pour une aide directe aux réfugiés ukrainiens. Ceux qui souhaitent apporter leur soutien peuvent faire un don via le Portail européen ou le Portail nord-américain.

3HO Allemagne, le Sangat de Malaisie et l'Académie du Verseau Guru Ram Das se sont associés à la Sikh American Veterans Alliance et au Raj Khalsa Gurdwara de Virginie pour fournir jusqu'à 50 000 dollars de fonds d'aide équivalents, ce qui doublera les dollars collectés par la bourse.

3HO Europe a commencé ses efforts par le lancement mondial d'une méditation de 40 jours pour la paix le 27 février ; 40 musiciens et 40 enseignants se sont inscrits pour y participer. Pour participer à une séance de méditation et de prière, consultez le site https://tockify.com/3hoeuropecalendar/detail/2/1645988400000.

La Siri Singh Sahib Corporation est un groupe d'organisations religieuses et spirituelles qui se consacrent au service désintéressé et à l'amélioration des individus et des communautés dans le monde entier. La SSSC soutient ses organisations sœurs à but non lucratif et à but lucratif et sert et élève sa communauté constitutive de sikhs, de chefs spirituels, de professeurs de yoga Kundalini, d'étudiants et de bénévoles dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.ssscorp.org.

