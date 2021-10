La course verticale de l'Empire State Building sponsorisée par Turkish Airlines et animée par la Challenged Athletes Foundation fait son retour le 26 octobre

La course élite masculine pour la 43 ème édition de l'événement mettra en vedette des légendes de course verticale comme Wai Ching Soh (Malaisie), qui a terminé deuxième en 2019 ; Sproule Love (St. Louis, Missouri), qui a terminé troisième en 2018 et sixième en 2019 ; et David Roeske (Loveland, Colorado), la quatrième personne à avoir escaladé l'Everest. Parmi les concurrents notables de la course féminine on compte Cindy Harris (Indianapolis, Indiana), qui a terminé deuxième dans la course de 2019, ainsi que Shari Klarfeld (Plainview, NY), Maria Elisa Lopez Pimentel (Mexique), Omar Bekkali (Belgique) et Fabio Ruga (Italie), qui ont tous terminé dans le top six en 2019.

« Revenir à New York et rivaliser avec les meilleurs athlètes du monde autour d'un défi aussi unique – dans un lieu aussi emblématique – est un grand honneur », a déclaré Wai Ching Soh, détenteur du record du monde Guinness pour la plus grande ascension d'escaliers en une heure. « Je n'ai aucun doute que la compétition sera féroce cette année, et je suis impatient de participer à nouveau à un tel défi marquant, et j'espère battre mon record personnel. »

La marque de vêtements de performance On Running fait son entrée dans l'événement cette année, avec une course qualificative comprenant un panel d'amateurs de course à pied et d'influenceurs des quatre coins du pays, choisis et désireux de grimper le monument le plus emblématique de New York.

Turkish Airlines, une compagnie aérienne mondiale de premier plan qui dessert plus de pays et de destinations internationales que toute autre, revient pour sa troisième année en tant que sponsor principal du Run-Up 2021 et offrira aux vainqueurs élite masculin et féminin un vol gratuit. En plus de desservir l'aéroport JFK de New York, Turkish Airlines a lancé sa dixième porte d'entrée américaine à l'aéroport international de Newark plus tôt cette année, le 21 mai 2021.

« Turkish Airlines est honorée de participer une fois de plus à un événement exaltant qui rassemble les communautés du monde entier dans une course incroyable dans le monument le plus emblématique du monde », a déclaré Cenk Ocal, directeur général de Turkish Airlines New York. « C'est avec grand plaisir que nous poursuivons notre engagement envers les événements sportifs et les organismes qui soutiennent le dynamisme et l'esprit de compétition tout en donnant aux participants l'occasion de découvrir le monde avec la chance de gagner des billets sur Turkish Airlines vers l'une de nos plus de 300 destinations à travers le monde. »

L'association Challenge Athletes Foundation (CAF) est de retour comme association caritative officielle du Run-Up et en tant que leader mondial pour aider les personnes souffrant de handicaps physiques à s'impliquer et à rester impliquées dans le sport en offrant des opportunités sportives inégalées, de l'espoir, de l'éducation et en inspirant les personnes handicapées à mener une vie active.

« Nous sommes ravis de participer une fois de plus à un événement emblématique qui rassemble des athlètes de l'association et nos supporters pour faire avancer notre mission. Nous avons un groupe impressionnant et puissant d'athlètes et de collecteurs de fonds qui, avec l'aide de l'Empire State Building, montreront au monde ce qui est possible lorsque toute personne ayant un handicap physique a le soutien nécessaire pour atteindre ses objectifs, » a déclaré Doug Olson, directeur principal du développement du Nord-Est pour la CAF.

En plus des courses qualificatives d'ON Running, de Turkish Airlines et de CAF, on retrouvera parmi les participants des représentants des médias, des célébrités comme Bachelorette Tayshia Adams et le coach des stars Don Saladino, ainsi que des gagnants de la loterie pour l'événement, dans d'autres courses qualificatives désignées. L'auteur et spécialiste en capital-risque Tim Draper accueillera spécifiquement une course qui opposera la côte Ouest à la côte Est, avec les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley qui affronteront les sociétés de capital-risque de New York City afin de remporter un don de 100 000 $ pour leur organisme de bienfaisance désigné respectif. La célèbre tour de l'Empire State Building brillera aux couleurs de Turkish Airlines, en rouge et blanc, le soir de la course pour célébrer l'événement.

À propos d'Empire State Realty Trust

L'Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possède, gère, exploite, acquiert et repositionne l'immobilier commercial et de bureaux à Manhattan et dans la région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, le « gratte-ciel le plus célèbre du monde ». Le portefeuille de bureaux et de commerces de la société comprend près de 938 321 mètres carrés louables au 30 juin 2021, soit environ 873 289 mètres carrés louables dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. L'entreprise possède environ 65 032 mètres carrés louables dans son portefeuille de commerces.

L'Empire State Realty Trust est un leader en matière d'efficacité énergétique dans le domaine de l'environnement du bâtiment et de la durabilité, avec 76 % du portefeuille éligible certifié ENERGY STAR et alimenté à 100 % par de l'électricité éolienne renouvelable. En tant que premier portefeuille immobilier commercial des Amériques à obtenir la notation WELL Health-Safety Rating, fondée sur des preuves et vérifiée par des tiers, pour la santé et la sécurité, ESRT a également obtenu une distinction GRESB 5 étoiles et l'étoile verte pour sa performance de durabilité dans l'immobilier, et a été nommé Champion Fitwel pour des bâtiments sains et de haute performance. Pour en savoir plus sur l'Empire State Realty Trust, rendez-vous sur esrtreit.com et suivez ESRT sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

À propos de l'Empire State Building

L'Empire State Building, « Le gratte-ciel le plus connu au monde, » propriété de L'Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), s'élève à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l'antenne. La réimagination de l'Empire State Building Observatory Experience, d'un coût de 165 millions de dollars, crée une toute nouvelle expérience avec une entrée réservée aux visiteurs, un musée interactif avec neuf galeries et un Observatoire au 102ème étage redessiné avec des fenêtres allant du sol au plafond. Le voyage jusqu'au célèbre Observatoire du 86ème étage, le seul observatoire en plein air à 360 degrés offrant une vue sur New York et au-delà, oriente les visiteurs pour toute leur expérience de la ville de New York et couvre tout, de l'histoire emblématique du bâtiment à sa place actuelle dans la culture pop. Pour en savoir plus, consultez www.esbnyc.com. 2021 est l'année du 90ème anniversaire du gratte-ciel qui a officiellement ouvert ses portes le 1er mai 1931. Déclaré « bâtiment préféré des Américains » par l'American Institute of Architects, ainsi que destination touristique la plus populaire au monde par Uber et première attraction de la ville de New York par Lonely Planet, il accueille chaque année plus de 4 millions de visiteurs du monde entier.

Depuis 2011, le bâtiment est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages accueillent principalement des locataires de bureaux tels que LinkedIn, Shutterstock et Global Brands Group, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour plus d'informations et pour acheter des billets pour l'Observatory Experience, visitez esbnyc.com ou suivez le Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok du gratte-ciel.

