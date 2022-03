LA COUTURE À LA RENCONTRE DU FUTUR

La PFAFF ® creative icon™ 2, disponible à partir du 22 mars 2022, est la première machine à coudre conçue avec l'intelligence artificielle (IA) pour fonctionner et évoluer en fonction du·de la couturier·ère , de ce qu'iel fait et de la façon dont iel coud. Grâce à l'intelligence artificielle, la PFAFF ® creative icon™ 2 est configurée pour viser continuellement la perfection, en devenant plus efficace à chaque tâche, de manière audacieuse et novatrice. Elle attend avec impatience les commandes vocales et l'imagination du·de la couturier·ère. C'est l'une des machines les plus avancées technologiquement dans l'industrie. Compatible avec Alexa, d'autres assistants vocaux et les applications mySewnet™, la machine peut mettre à jour ses fonctions, télécharger des patrons, transférer des conceptions entre les appareils, et plus encore. Avec la reconnaissance vocale et du pied presseur, la prédiction des points, les commandes mains libres et un assistant de couture virtuel actif sur l'écran numérique, cette machine fera entrer la couture dans une nouvelle ère de haute technologie.

La technologie avancée de la PFAFF® creative icon™ 2 aide le·la couturier·ère à réaliser des points précis (y compris la broderie) même en utilisant les fils les plus difficiles. Des capteurs intégrés mesurent l'épaisseur du tissu pour réguler la quantité de fil nécessaire afin d'obtenir un équilibre parfait entre les fils de l'aiguille et de la canette. Les résultats sont parfaits des deux côtés du tissu. L'éclairage ultra-puissant et la puissance de perçage de 150 newtons (33,7 livres) s'associent à la semelle pour augmenter la stabilité, réduire les vibrations et offrir une excellente visibilité. Grâce au projecteur, à la caméra et à l'écran tactile intégrés, les motifs peuvent être visualisés avant d'être cousus, ce qui permet une aide instantanée pour le placement d'un motif. L'époque où il fallait compter et deviner le nombre de points est révolue.

Dean Brindle, CMO, SVP Worldwide, la société mère de PFAFF®, affirme que les caractéristiques et les avancées technologiques de la creative icon™ 2 défient l'imagination. « C'est la première et la seule machine à coudre au monde à être commandée par la voix grâce à la reconnaissance vocale. Les commandes mains libres offrent aux couturier·ère·s plus de flexibilité, de créativité et de gain de temps. La machine est capable de travailler aux côtés du·de la couturier·ère et le grand écran interactif agit comme un assistant virtuel, offrant personnalisation et assistance tout au long du projet. Les capacités de l'intelligence artificielle constituent une prouesse technologique étonnante, tout en rendant hommage à l'histoire de l'artisanat. »

Une autre caractéristique révolutionnaire, l'accessoire d'embellissement creative™ Embellishment Attachment, est le premier accessoire de ce type, qui aide le·la couturier·ère à broder des rubans, des perles, des cordes ou des cordons directement et précisément sur les tissus lorsque l'accessoire guide le matériau en place. C'est le premier accessoire de l'industrie capable d'offrir cette fonctionnalité. La pédale de commande multifonctions Multi-Function Foot Control permet à l'utilisateur de contrôler un projet en utilisant les pieds du·de la couturier·ère pour activer différentes fonctions de la machine, comme la coupe du fil ou l'inversion.

Pour en savoir plus sur la PFAFF® creative icon™ 2, veuillez consulter le site www.pfaff.com . Pour des images haute résolution de la machine, veuillez visiter DROPBOX LINK .

À PROPOS DE PFAFF®

Fortes de leur passé de conception et d'ingénierie supérieures, les machines à coudre PFAFF® sont les premières machines de précision au monde que les couturier·ère·s aspirent à posséder. La marque PFAFF® compte plus de 160 ans d'histoire de la couture, axée sur le développement et la conception continus de machines à coudre et à broder de haute qualité. Connues comme les perfectionneuses de l'artisanat, les machines PFAFF® offrent une précision maximale aux couturier·ère·s les plus exigeantes en proposant un contrôle et une personnalisation maximum. Les machines PFAFF® sont des outils indispensables pour les couturier·ère·s passionné·e·s, produisant des résultats de la plus haute qualité dans tous les aspects de la couture. Pour en savoir plus, consultez le site www.pfaff.com

