La crise du coût de la vie au Royaume-Uni entraîne une augmentation de 118 % de l'utilisation des cartes prépayées

Avec 1 utilisateur sur 4 qui les utilise pour éviter les dettes

LONDRES, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Même si la Grande-Bretagne sort de la récession, les Britanniques adoptent de plus en plus les cartes prépayées pour gérer la crise actuelle du coût de la vie et éviter l'endettement. Un sondage d' Opinium , commandé par la principale société de paiement prépayé en ligne Recharge , montre que 1 Britannique sur 5 (11,4 millions) utilise des cartes prépayées, ce qui représente une augmentation de 118 % depuis le début de la crise.

34 % des utilisateurs (3,9 millions) utilisent des cartes prépayées pour contrôler leurs finances, tandis que 26 % (3 millions) les utilisent pour éviter de s'endetter. Plus de la moitié (56 %) des utilisateurs sont âgés de 18 à 34 ans. L'enquête souligne également que les hommes sont 53 % plus susceptibles d'utiliser des cartes prépayées que les femmes (26 % contre 17 %).

Principales tendances :

Contrôle budgétaire : Plus de 21 % des Britanniques (11,4 millions) utilisent désormais des cartes prépayées, en hausse de 118 % depuis la crise.

Évitement des dettes : 26 % des utilisateurs (3 millions) visent à éviter les dettes.

Planification financière : 34 % des utilisateurs (3,9 millions) utilisent des cartes pour garder le contrôle des finances.

Démographie et prévention de la fraude :

Hommes et habitants de Londres : Les hommes sont 53 % plus susceptibles que les femmes d'utiliser des cartes prépayées ; 61 % des habitants de Londres les utilisent, soit beaucoup plus que dans les autres régions.

Les jeunes utilisateurs et la protection contre la fraude : Les moins de 35 ans sont 75 % plus susceptibles que les 35-54 ans d'utiliser des cartes pour leur protection financière. Les hommes sont 55 % plus susceptibles que les femmes de se protéger contre la fraude.

Günther Vogelpoel, PDG de Recharge, a déclaré : « La crise du coût de la vie a fondamentalement modifié les habitudes de dépenses, poussant de nombreux Britanniques à rechercher d'autres moyens de s'assurer qu'ils contrôlent leurs finances. Les produits de paiement prépayé ne sont que l'un des moyens de le faire. Nos recherches soulignent l'importance de la sécurité et du contrôle financiers en cette période d'incertitude. « Recharger rend le consommateur responsable et lui fournit les options pour dépenser à sa manière tout en continuant à répondre à ses besoins changeants. »

Cette recherche, menée par Opinium for Recharge, a interrogé 2 000 adultes britanniques. Pour plus de détails, veuillez contacter : [email protected]

À propos de Recharge :

Recharge, une plateforme de paiement prépayé B2C, offre plus de 16 000 bons et produits numériques, y compris des cadeaux électroniques, des cartes de jeu et des suppléments mobiles. Opérant dans plus de 180 marchés à partir d'Amsterdam, Recharge a levé plus de 70 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Prime Ventures et SmartFin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur company.recharge.com .