La Croatie choisit la solution GeoSafe d'Intersec pour son nouveau système national d'alerte à la population

« Le gouvernement croate voulait s'équiper de la meilleure technologie sur le marché pour protéger sa population en cas de crise. Les autorités en place ne souhaitaient pas se limiter à une conformité réglementaire basique en matière de systèmes d'alerte aux populations : il fallait également innover et préparer l'avenir. En s'intégrant à la solution complète permettant au gouvernement et aux opérateurs mobiles de travailler ensemble et de manière transparente dès le départ, GeoSafe fournira à la Croatie un système d'alerte à la population qui informera et protègera les citoyens et les visiteurs à très long terme. »

La Croatie compte plus de 4 millions d'habitants mais attire près de cinq fois plus de touristes chaque année (19,6 millions en 2019). Le ministère de l'Intérieur croate et la Direction de la protection civile ont été chargés d'améliorer leurs processus actuels et d'introduire de nouveaux canaux de communication pour fournir un système national unique pour alerter les citoyens et les visiteurs en cas de crise. Une facteur déterminant était la capacité de cibler des segments spécifiques de la population en temps réel via la messagerie mobile, tout en suivant leur position géographique tout au long de la crise.

En combinant la diffusion cellulaire (Cell Broadcast) et les SMS géolocalisés, la solution GeoSafe d'Intersec offrira une technologie qui permettra aux autorités publiques croates de diffuser des communications avant, pendant et après la crise en cas d'urgence nationale telle que les inondations, les incendies, les épidémies ou encore les attaques terroristes. Doté d'une grande capacité d'agrégation des alertes, le système permettra de traiter des données de géolocalisation anonymisées afin de fournir les meilleures informations possibles en cas d'urgence. Le système permettra également de savoir si les destinataires ont bien reçu les messages et comment ils réagissent face à ces alertes. GeoSafe peut différencier les utilisateurs des réseaux mobiles croates des opérateurs étrangers, de sorte que les communications de crise peuvent être envoyées dans des langues étrangères, en temps réel, sans enfreindre les réglementations en vigueur sur la protection des données personnelles.

Intersec s'est associé aux sociétés croates King ICT et GDI pour répondre à l'appel d'offres. Face aux trois autres consortiums de candidats pour ce mandat, le consortium Intersec a gagné en prouvant que son système était techniquement supérieur, offrait des processus d'anonymisation des données robustes pour préserver la confidentialité des citoyens et pouvait fournir une solution rentable et évolutive, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau des opérateurs.

Les trois opérateurs de télécommunications croates ont confirmé leur participation au projet, assurant ainsi une couverture de l'ensemble de la République de Croatie et permettant au gouvernement d'atteindre jusqu'à 100% des utilisateurs d'appareils mobiles.

Notes aux rédacteurs

1. Directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (article 110 – Système d'alerte aux populations), en vertu de laquelle la Commission européenne a exigé que chaque pays d'Europe mette en place un système d'alerte à la population d'ici 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A02018L1972-20181217

La Croatie a sélectionné la solution GeoSafe d'Intersec pour son système national d'alerte à la population.

Intersec

Fondée en 2004, Intersec est un leader mondial des solutions de localisation et de données de mobilité. Intersec propose des logiciels innovants et disruptifs, qui permettent une analyse rapide des données, une communication de masse et des décisions basées sur l'IA. Ses produits axés sur l'industrie permettent aux organisations privées et publiques de transformer leurs géodonnées en informations exploitables dans les domaines du marketing contextuel, de la publicité géolocalisée, de la sécurité publique, des villes intelligentes et de la gestion des flottes d'objets connectés (IoT). Avec plus d'une centaine de clients dans 80 pays, Intersec permet aujourd'hui à ses clients de tirer parti de la localisation de près d'un milliard d'êtres humains et d'objets connectés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur intersec.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1695971/Intersec_Ingolf_Ruh.jpg

Related Links

https://www.intersec.com/



SOURCE Intersec