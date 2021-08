La croissance à long terme se profile pour CoinDesk grâce à la migration vers Arc XP

WASHINGTON, 27 août 2021 /PRNewswire/ -- Arc XP, une plateforme d'expérience numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui que CoinDesk , la plateforme la plus influente et fiable pour la communauté mondiale croissante engagée dans la transformation du système financier et de la cryptoéconomie émergente, avait terminé avec succès la migration de sa plateforme média vers Arc XP et le lancement en version bêta de son site remanié.

Touchant déjà des dizaines de millions d'utilisateurs avec son site web, ses réseaux sociaux, ses newsletters, ses podcasts, ses recherches et ses événements en direct, CoinDesk a mis en place un solide plan de croissance continue qui comprend la mise sur le marché de plusieurs nouveaux produits. Toutefois, l'entreprise avait besoin d'une plateforme d'expérience qui puisse l'aider à atteindre ces objectifs.

CoinDesk a choisi Arc XP pour l'élasticité de sa plateforme, sa capacité à soutenir de manière transparente la croissance mondiale de l'entreprise, ainsi que pour son schéma solide et sa capacité à structurer le contenu de CoinDesk d'une manière qui permet de l'interroger, de le mettre à jour, de le transformer et de le distribuer rapidement à un nombre croissant d'applications et de plateformes.

Mina Azimov, chef de produit, a déclaré : « L'audience de CoinDesk a connu une croissance exponentielle, l'intérêt pour les cryptomonnaies étant de plus en plus répandu. Nous sommes passés de 2,5 millions de visiteurs uniques par mois à plus de 30 millions. Nous avons donc estimé qu'il était temps de donner à ce public davantage de raisons de s'engager en lui offrant une expérience plus complète. Nous sommes ravis de travailler avec Arc XP pour notre nouveau site lancé en version bêta. »

Grâce à la migration vers Arc XP et au lancement d'un site remanié pour améliorer les performances et le référencement, CoinDesk est désormais en mesure de fournir rapidement et efficacement les nouvelles et les informations de dernière minute que ses utilisateurs recherchent sur le marché en constante évolution des devises numériques, avec une expérience qui soutient tous ses publics à long terme.

« Les cryptomonnaies, et les actifs numériques dans leur ensemble, sont l'un des secteurs financiers qui connaissent la croissance la plus rapide au niveau mondial. CoinDesk est à l'avant-garde de cette croissance », a déclaré Scot Gillespie, directeur technique et directeur général d'Arc XP. « Avec Arc XP, CoinDesk est bien placé pour atteindre ses objectifs de croissance et pour répondre rapidement et efficacement aux besoins de ses utilisateurs dans ce secteur émergent et en pleine mutation. »

À propos d'Arc XP

Arc XP est une plateforme d'expérience numérique basée sur le Cloud qui aide les entreprises, les marques de détail et les organisations de médias à créer et à distribuer du contenu, à stimuler le commerce numérique et à offrir une expérience multicanale puissante. Division du Washington Post, la plateforme Arc XP a contribué à la transformation numérique de clients partout dans le monde entier, et est actuellement utilisée par plus de 1 500 sites dans plus de 25 pays qui atteignent 1,5 milliard de visiteurs uniques par mois.

À propos de CoinDesk

CoinDesk est la plateforme la plus influente et la plus fiable pour la communauté mondiale croissante engagée dans la transformation du système financier et de la cryptoéconomie émergente. Fondée en mai 2013, la plateforme CoinDesk fournit à des millions de consommateurs intéressés par les actifs en cryptomonnaies et la technologie blockchain des nouvelles et des informations , des podcasts , du streaming en direct , des rapports de recherche , des événements , et une boîte à outils avec des indices , des données et des analyses. CoinDesk héberge l'événement le plus important dans le domaine de la blockchain et des cryptomonnaies, Consensus. Plus de 36 milliards de dollars d'actifs sous gestion sont évalués par rapport aux indices CoinDesk, et des milliards de dollars de volume d'échange ont été cotés par rapport à ces indices sur le marché hors cote. En janvier 2021, CoinDesk Inc. a acquis TradeBlock, première plateforme pour les traders institutionnels de devises numériques et principal fournisseur d'indices en temps réel pour le prix au comptant de diverses devises numériques. TradeBlock est une filiale de CoinDesk, Inc, et fonctionne de manière totalement indépendante de CoinDesk Media. Twitter : @CoinDesk

Contact :

Kathleen Floyd

(202) 309-0785

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1600288/CoinDeskLogo_Landscape_Dark_Logo.jpg

SOURCE Arc XP