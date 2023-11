La croissance des marques ralentit, selon le rapport Best Global Brands 2023 d'Interbrand

La valeur totale du classement a augmenté de 5,7 % cette année, contre 16 % l'année dernière ;

Interbrand cite le manque d'état d'esprit orienté vers la croissance, le leadership conservateur des marques et des prévisions incertaines pour expliquer ce ralentissement ;

Les entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs secteurs continuent de dominer le haut du classement – représentant 50 % de la valeur totale. Les données montrent qu'une plus grande attention portée à la marque permet à ces entreprises de débloquer une croissance rapide par rapport à la concurrence ;

Airbnb (n° 46) a enregistré la hausse la plus rapide en valeur (21,8 %) alors qu'elle n'est entrée dans le classement que l'année dernière ;

Apple reste la marque n° 1 pour la 11e année consécutive. Il s'agit de la première marque à dépasser la barre du demi-billion de dollars en valeur de marque ;

Les secteurs les plus performants sont l'automobile et le luxe, dont la valeur augmente respectivement de 9 % et de 6,5 %. BMW (n° 10) est entré dans le top 10 pour la première fois, avec Porsche (n° 47), Hyundai (n° 32) et Ferrari (n° 70) qui ont également réalisé de bonnes performances ;

Zara (n° 43) et Sephora (n° 97) sont les deux vedettes du commerce de détail, la valeur de leur marque ayant augmenté de 10 % et 15 % respectivement.

NEW YORK, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Interbrand a publié son classement Best Global Brands (en français, les « Meilleures marques mondiales »), qui révèle que bon nombre des 100 premières marques mondiales connaissent une période de stagnation. Le taux de croissance de la valeur globale des marques du classement a fortement ralenti après l'augmentation significative de l'année dernière, n'augmentant que de 5,7 % cette année par rapport à 16 % l'année dernière, ce qui porte la valeur totale des marques à 3,3 billions de dollars (3,1 billions de dollars en 2022).

Interbrand’s Best Global Brands 2023

Selon Interbrand, ce ralentissement est dû à un manque d'état d'esprit orienté vers la croissance, à un leadership de marque plus faible et à de mauvaises prévisions. Cette évolution s'inscrit dans une tendance à plus long terme selon laquelle les marques opérant exclusivement dans un secteur et adoptant une approche progressive ont connu une croissance plus lente de leur valeur.

Gonzalo Brujó, PDG mondial d'Interbrand, a déclaré qu'« après quelques années de forte croissance des marques, nous sommes entrés dans une période de stagnation, le classement de cette année montrant une croissance modérée de la valeur globale des marques. »

« Les entreprises qui ont vu la valeur de leur marque augmenter, notamment Airbnb (n° 46), LEGO (n° 59) et Nike (n° 9), ont toutes transcendé les normes établies de leur catégorie et jouent un rôle plus important et plus significatif dans la société et dans la vie des consommateurs. »

« Alors que nous continuons de faire face à des difficultés économiques et environnementales, il est nécessaire d'améliorer les analyses de rentabilité et la gestion des marques, afin de stimuler les investissements futurs et de soutenir la croissance dans les secteurs traditionnels et au-delà. Les entreprises qui parviendront à exploiter leur marque dans de nouveaux bassins de consommateurs potentiels récolteront les fruits d'une forte croissance de leur marque. »

Plus de deux décennies d'analyse montrent que les entreprises qui répondent à un ensemble plus diversifié de besoins des clients, souvent dans tous les secteurs, continuent de dominer le haut du classement, représentant près de 50 % de la valeur totale. D'après les données, ces entreprises qui opèrent dans plusieurs secteurs verticaux différents sont plus stables[1], enregistrent une croissance supérieure de leur chiffre d'affaires[2], sont plus rentables[3] et bénéficient d'une plus grande croissance de la valeur de leur marque[4]. Pour ces entreprises, le fait de mettre l'accent sur la marque plutôt que sur le produit joue un rôle plus important dans le choix (+12 % par rapport à la moyenne), ce qui signifie qu'elles sont en mesure de répondre à davantage de besoins des clients, au sein des catégories et d'une catégorie à l'autre.

Manfredi Ricca, directeur mondial stratégique chez Interbrand, a ajouté qu'« une marque comme Apple ne peut plus être attribuée à un seul secteur. Elle est en concurrence dans différents domaines, en aidant ses clients à se connecter (l'iPhone), mais aussi à rester en bonne santé (la dernière montre Apple a été positionnée en tant qu'appareil de santé), à se financer (son nouveau compte d'épargne a attiré près d'un milliard de dollars de dépôts au cours des quatre premiers jours), et bien d'autres choses encore. L'évolution d'Apple dans tous les domaines lui a permis d'occuper la première place du Best Global Brands pour la 11e fois, après avoir dépassé Coca-Cola en 2013. »

[1] +81,5 % TCAC des revenus par rapport à la moyenne, 2018-2022

[2] +43,8 % estimation de croissance du chiffre d'affaires par rapport à la moyenne

[3] +33,7 % estimation de croissance de l'EBIT par rapport à la moyenne

[4] +4,8 % croissance de la valeur de la marque par rapport à la moyenne

Autres résultats clés

Meilleure progression

Airbnb est la marque qui progresse le plus cette année, avec une valeur en hausse de 21,8 %. Elle a également gagné huit places dans le classement (de 54 à 46) alors qu'elle n'y est entrée que l'année dernière. L'augmentation significative de la valeur de la marque est en partie due à son fort investissement de marque et à ses solides perspectives financières. Son chiffre d'affaires a augmenté de 40 % en 2022 par rapport à 2021 et devrait encore augmenter de 13 % en 2023 par rapport à 2022.

L'automobile et le luxe connaissent la plus forte croissance

La valeur des marques automobiles a augmenté de 9 % en 2023, BMW (n° 10) entrant pour la première fois dans le top 10. Porsche (n° 47), Hyundai (n° 32) et Ferrari (n° 70) ont tous atteint un taux de croissance à deux chiffres et représentent trois des cinq marques possédant la croissance la plus rapide.

Tesla a conservé sa position dans le classement cette année (n° 12), mais son taux de croissance a été le plus faible parmi les marques automobiles, sa valeur de marque ayant augmenté de 4 % par rapport à BMW et Mercedes, qui ont progressé respectivement de 10,4 % et de 9,5 %.

« Les marques automobiles les plus performantes ont amélioré leurs scores en termes d'affinité, de confiance, de présence et de participation – des facteurs clés de la valeur de la marque –, ce qui leur a permis de renforcer leur lien avec les clients », a expliqué M. Ricca.

Le luxe est une fois de plus le secteur le plus performant, sa valeur de marque ayant augmenté de 6,5 % cette année. Cela s'explique par la résilience des marques de luxe et leur capacité à transcender les catégories pour créer des expériences de luxe telles que des restaurants, des hôtels et des boutiques éphémères.

Hermès (n° 23) et Dior (n° 76) sont deux des marques de luxe ayant le plus progressé, avec une croissance de 10,2 % et 8,4 % de la valeur de leur marque cette année.

Pour consulter le classement complet du Top 100 et le rapport sur les tendances du secteur, ainsi que la méthodologie complète, rendez-vous sur le site www.bestglobalbrands.com .

