La croissance et les plans d'expansion de Morphean soutenus par un nouveau tour d'investissement

Pionnière dans les domaines de l'analyse par cloud computing et de la sécurité en tant que service, la société suisse de haute technologie Morphean, inaugure aujourd'hui un nouveau chapitre de son développement. Les derniers financements obtenus offrent une nouvelle fois la confirmation que la transition numérique et les technologies de pointe qu'utilisent l'Internet des objets (IdO), le cloud et l'intelligence artificielle (IA), sont en train de bouleverser radicalement le secteur de la sécurité et du business intelligence. Les investissements en business intelligence ne fléchissent pas : d'après les prévisions de Gartner, le marché devrait atteindre d'ici à la fin de 2020 un volume total de 22,8 milliards USD.

La société allemande KÖTTER Invest GmbH rejoint aujourd'hui les rangs des prestigieux partenaires de Morphean, parmi lesquels se trouvent le Groupe Securitas Suisse, Swisscom, AM-Tec, Capital Risque Fribourg et iCortex.

KÖTTER Invest est la filiale d'investissements du Groupe KÖTTER , qui comprend également KÖTTER Security, la plus grande entreprise familiale fournisseuse de services de séc u rité d ' Allemagne.

La croissance du marché est soutenue par la demande des utilisateurs finaux, qui souhaitent réaliser des retours plus importants sur leurs investissements en équipements de sécurité. Ils savent qu'il est possible d'y parvenir en exploitant les informations précieuses issues de l'analyse de leurs données. En outre, dans cette nouvelle ère de la sécurité, les installateurs et intégrateurs de systèmes, souhaitent gagner en facilité de mise en place. Ils recherchent des plateformes sécurisées à même de leur permettre d'identifier de nouvelles opportunités commerciales et de se différencier. La plateforme de Morphean aide précisément ses clients et installateurs à atteindre leurs objectifs en la matière. A titre d'exemple, dans le secteur du commerce de détail, il est possible d'analyser les metadonnées issues des images vidéos afin de déterminer quels profils démographiques visitent un magasin, sur une période donnée, ce qui permet de mettre en place des promotions conçues sur mesure pour les clients du magasin en question.

Pour Friedrich P. Kötter, « Nos clients ont des besoins en perpétuels évolutions. Grâce aux technologies numériques fournies par Morphean, nous sommes en mesure de leur offrir des solutions davantage personnalisées et de meilleure qualité. En outre, l'essor du numérique et de l'IdO ont donné lieu à l'émergence d'une surabondance de données qu'il est nécessaire de gérer de façon sécurisée et intelligente. Morphean est en train de transformer ce marché, ce qui devrait lui assurer une position de leader : La société utilise l'IA pour analyser des données stockées de façon sécurisée sur cloud, ce qui lui donne des capacités d'analyse uniques à mettre au service de ses clients. Ceux-ci peuvent ainsi renforcer leur niveau de sécurité tout en recevant en retour des informations judicieuses sur les performances de leur société. Notre partenariat d'investissement nous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de la sécurité en tant que service. »

Rodrigue Zbinden, PDG de Morphean, ajoute : « Morphean place la barre très haut en matière d'applications de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle d'accès. Ce dernier investissement confirme le fait que notre vision pour l'avenir se concrétiser. La plateforme Morphean améliore la sécurité grâce à l'utilisation des dernières technologies, qui lui permettent de fournir une surveillance intelligente et proactive. De plus, les données fournies par chaque appareil connecté à l'IdO, permettent aux entreprises d'identifier les tendances et d'améliorer les performances des utilisateurs. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificelle, nous leur fournissons des informations sur lesquelles nos clients peuvent baser des actions commerciales précises. Morphean aide les sociétés à faire fructifier leurs investissements de sécurité. »

Morphean est une société technologique suisse avec une forte présence dans plus de 12 pays à travers le monde. Fondée en 2009 et comptant plus de 70 partenaires à travers l'Europe, la plateforme sécurisée Morphean aide à la prise de décision et augmente l'efficacité de toutes les organisations en générant des informations uniques et exploitables à partir d'une multitude de sources de données. Grâce à son expertise dans les domaines du commerce de détail, des transports et la gestion des bâtiments, Morphean est reconnue comme leader des plateformes de services sécurisés grâce à l'utilisation des technologies Cloud et IA. La plateforme aide les entreprises à se préparer pour l'avenir en gardant leurs «Yeux grand ouverts» à l'intelligence générée à partir d'une multitude d'appareils connectés.

