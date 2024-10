La croissance stratégique d'Apryse se poursuit : l'intégration de LEADTOOLS permet aux solutions SDK d'Apryse d'être plus accessibles et plus précises dans l'extraction des données.

DENVER, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Apryse, le premier fournisseur mondial de technologies de traitement de documents, est fier d'annoncer la sortie de la version 11.0 de ses SDK (kit de développement logiciel) Apryse Server et WebViewer. Cette dernière version marque une étape importante dans la stratégie continue de l'entreprise visant à élargir son portefeuille de technologies par le développement interne et l'acquisition et l'intégration des meilleures solutions, y compris LEADTOOLS, acquise au début de cette année. En faisant évoluer continuellement sa suite de SDK, Apryse consolide sa position de fournisseur de solutions le plus avancé de l'industrie.

La version 11.0 apporte des améliorations significatives aux capacités d'IDP (Intelligent document processing - traitement intelligent des documents), avec des améliorations du traitement des codes-barres et de la reconnaissance optique de caractères (OCR) activée par LEADTOOLS :

Traitement avancé des codes-barres : s'appuyant sur le moteur de code-barres éprouvé de LEADTOOLS, Apryse prend désormais en charge la détection rapide et précise de plus de 100 types de codes-barres, y compris les codes DataMatrix et QR.

s'appuyant sur le moteur de code-barres éprouvé de LEADTOOLS, Apryse prend désormais en charge la détection rapide et précise de plus de 100 types de codes-barres, y compris les codes DataMatrix et QR. Amélioration de la précision de l'OCR : avec la technologie OCR de LEADTOOLS intégrée, Apryse offre une précision accrue de 20 % et des vitesses de traitement jusqu'à 8-10 fois plus rapides que les options précédentes, offrant des performances inégalées pour l'extraction de données à grande échelle.

En intégrant la technologie LEADTOOLS dans ses SDK, Apryse continue d'étendre son avantage concurrentiel, établissant de nouveaux standards dans l'industrie du traitement de documents. En utilisant le modèle d'IA propriétaire d'Apryse, conçu pour extraire avec précision du texte, des tableaux et des formulaires complexes à partir d'un large éventail de types de documents, ainsi que sur les capacités avancées d'imagerie et de reconnaissance de LEADTOOLS, le SDK permet aux développeurs de fournir des solutions intelligentes et automatisées. Cette intégration de technologies de pointe ouvre de nouvelles possibilités aux développeurs dans des secteurs tels que la fabrication, la finance, le droit et la santé, en favorisant la création d'applications innovantes grâce à une automatisation de pointe alimentée par l'IA.

En plus de l'intégration des fonctionnalités LEADTOOLS, WebViewer 11.0 est désormais complètement conforme aux normes mondiales d'accessibilité WCAG 2.1 AA UI, ce qui permet aux développeurs de répondre facilement à ces exigences. Principales caractéristiques :

Développement simplifié, garantissant que les applications web respectent les normes d'accessibilité dès le départ.

Une expérience inclusive garantie pour un plus grand nombre d'utilisateurs, quelles que soient leurs capacités, lorsqu'ils travaillent avec des fichiers PDF et DOCX dans l'interface utilisateur WebViewer.

Une fonction d'étiquetage automatique disponible avec SDK Server, qui fournit une méthode simple et évolutive pour ajouter des étiquettes d'accessibilité aux documents, sans qu'il soit nécessaire de générer des rapports ou de reformater les documents.

« Nous sommes ravis d'apporter la puissance de LEADTOOLS dans le portefeuille d'Apryse avec la sortie de la v11 », a déclaré Cassidy Smirnow, PDG d'Apryse. « Cette intégration renforce considérablement nos capacités de traitement intelligent des documents, ce qui nous permet d'offrir à nos clients des solutions d'extraction de données encore plus avancées et plus efficaces. En combinant la technologie éprouvée de LEADTOOLS avec nos propres innovations, nous continuons à ouvrir la voie en transformant la façon dont les entreprises gèrent leurs documents. »

Andrew Varley, responsable des produits d'Apryse, a ajouté : « Avec cette dernière version, nous avons fait des progrès considérables dans l'amélioration de l'accessibilité pour tous les utilisateurs, en veillant à ce que nos solutions soient aussi inclusives que puissantes. En améliorant les fonctions d'accessibilité du web et des documents, nous permettons aux organisations de répondre à un plus grand nombre de besoins tout en maintenant l'efficacité et la conformité. Nous sommes impatients de voir comment ces innovations aideront nos clients à créer des expériences numériques plus accessibles dans leurs flux de travail. »

En plus de son SDK phare, Apryse continue d'être leader avec ses produits reconnus par l'industrie tels que iText et Xodo, offrant des solutions flexibles et évolutives pour les entreprises et les petites entreprises.

À propos d'Apryse

Apryse, anciennement connu sous le nom de PDFTron, fait passer les solutions de documents au niveau supérieur, améliorant le travail et simplifiant la vie. En tant que leader mondial de la technologie de traitement des documents, Apryse donne aux développeurs, aux clients professionnels et aux petites entreprises les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs en matière de documents plus rapidement et plus facilement. Notre portefeuille de produits comprend Apryse SDK, Fluent, iText, LEADTOOLS et Xodo. La technologie d'Apryse fonctionne avec toutes les plateformes majeures et une grande variété de types de fichiers uniques. Pour plus d'informations, veuillez consulter Apryse.com.

