La Croix-Rouge suisse choisit Omada Identity Cloud comme fournisseur d'IGA SaaS

La plus grande organisation humanitaire de Suisse recherchait une solution pour une gestion conforme et efficace des identités

COPENHAGUE, Danemark, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Omada A/S (« Omada »), un leader mondial de la gouvernance et de l'administration des identités (IGA), a annoncé aujourd'hui que la Croix-Rouge suisse utilisera Omada Identity Cloud pour gérer ses 2 400 identités, rationaliser l'automatisation des identités et traiter les questions de conformité, aujourd'hui et à l'avenir.

La Croix-Rouge suisse avait besoin d'un moyen de garantir que les exigences en matière de protection des données et de sécurité de l'information soient respectées et qu'elles restent cohérentes à l'avenir. L'organisation souhaitait également une solution avec une approche de connectivité configurable qui permettrait d'établir une connectivité efficace, fiable et rapide aux systèmes et applications informatiques existants et nouveaux, ce qui est mieux adapté à un environnement informatique dynamique et hybride. Dans l'ensemble, elle recherchait une solution qui rendrait la gestion des identités plus simple et plus efficace, sans nécessiter de personnalisation importante.

Omada, avec son partenaire de longue date SECURIX, fournit une solution standardisée avec des flux de travail prédéfinis qui pourraient atténuer la complexité de la gestion de milliers d'identités et le manque d'interfaces techniques qui caractérisent l'approche actuelle de la Croix-Rouge suisse. En déployant Omada Identity Cloud, la solution SaaS (Software-as-a-Service) hautement évolutive et performante d'Omada, la Croix-Rouge suisse bénéficiera d'une intégration efficace, d'une connectivité de qualité, d'audits et d'assistance à la rédaction de rapports de conformité, dès le départ. La Croix-Rouge suisse bénéficiera également d' Omada Identity PROCESS+ , le cadre de processus des meilleures pratiques pour la gouvernance des identités, qui s'est avéré efficace pour offrir une valeur immédiate aux clients grâce à un cadre reproductible qui aide les organisations à mettre en œuvre des processus et des flux de travail efficaces qui rationalisent la conception et le déploiement de la gouvernance des identités.

Jonas Reusser, directeur de l'informatique de la Croix-Rouge suisse, a déclaré : « Nous avions besoin d'une solution qui pourrait offrir une valeur immédiate. Après avoir évalué la concurrence, nous avons été ravis de constater que la solution d'Omada nous offrait l'évolutivité et la flexibilité que nous recherchions, sans qu'il soit nécessaire de concevoir une solution personnalisée. Nous sommes impatients de poursuivre notre succès avec Omada Identity Cloud. »

Michael Garrett, directeur général d'Omada, a déclaré : « Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de solutions qui leur apportent une valeur ajoutée immédiate, tout en maintenant une sécurité et une fiabilité optimales. Notre solution conçue pour le cloud a donné aux entreprises la capacité de répondre aux exigences du lieu de travail moderne et notre cadre de bonnes pratiques a prouvé qu'il apportait une valeur immédiate. Nous apprécions notre étroite collaboration avec SECURIX, qui a permis à la Croix-Rouge suisse de mettre en œuvre avec succès une solution de gestion des identités sécurisée et simple à utiliser pour gérer facilement les identités. »

À propos d'Omada

Omada, leader mondial du marché de la gouvernance et de l'administration des identités (IGA), propose une solution d'IGA cloud native complète pour les entreprises qui permet aux organisations de se mettre en conformité, de réduire les risques et de maximiser leur efficacité. Fondée en 2000, Omada propose une gestion innovante des identités dans des environnements hybrides complexes, s'appuyant sur notre cadre de processus et sur notre approche de déploiement éprouvés.

Pour en savoir plus, consultez omadaidentity.com

À propos de SECURIX

SECURIX est un fournisseur de services leader dans la région DACH, spécialisé dans l'intégration et l'exploitation de solutions logicielles et cloud pour la sécurité des identités de l'observabilité. En matière de sécurité des identités, SECURIX dispose d'une grande expertise dans la gestion centralisée des utilisateurs et des droits d'accès aux différents systèmes et applications dans le réseau de l'entreprise et dans le cloud.

Pour plus d'informations sur SECURIX, veuillez consulter : www.securix.swiss