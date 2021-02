La cultura de las zapatillas deportivas se sumerge en una carrera imparable

Para celebrar el lanzamiento del Lexus IS 2021, RTFKT presenta su exclusiva zapatilla deportiva que cuenta con elementos de diseño inspirados en el paquete de manejo dinámico del IS 350 F Sport. Desde su postura atlética y faros delanteros más pequeños, hasta su alerón de fibra de carbono y esquemas de colores intensos, el IS hizo que el equipo creativo diseñara el primer par de zapatillas de RTFKT inspiradas en materiales de vehículos y fabricadas parcialmente con dichos materiales.