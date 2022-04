La Cumbre Latinas in Tech 2022 reunirá a latinas que representan a 758 empresas diferentes, para conectarse y unirse a los líderes de la industria y a la red más poderosa

"La cumbre Latinas in Tech es el evento más importante del año en nuestra organización. Hablamos de temas que no se discuten a menudo en la industria de la tecnología, como lo que significa liderar con propósito, la importancia de confiar y creer en su trabajo, y cómo empoderarse para pasar a la acción. He visto el impacto que tiene este evento en individuos y organizaciones y su crecimiento es un claro reflejo de las necesidades y oportunidades que tiene nuestra comunidad". - Rocio van Nierop, directora ejecutiva de Latinas in Tech

La Cumbre Latinas in Tech incluirá la segunda edición de su concurso de startups tecnológicas, como respuesta a la brecha de capital que encuentran las latinas. Un informe reciente de Bain & Co. descubrió que, a pesar de su rápido crecimiento, las empresas de propiedad latina no están recibiendo su parte justa de capital de la comunidad de inversionistas. Además, el informe indica que actualmente menos del 1 % de los fondos de los mejores inversionistas de capital privado y de riesgo terminan en manos de empresas de propiedad de latinos. El concurso de startups tecnológicas tiene como objetivo apoyar el ecosistema de fundadoras tecnológicas latinas otorgando premios en efectivo no dilutivos de $20,000, $10,000 y $5,000 a sus tres principales ganadoras. Las participantes elegibles deben tener al menos una cofundadora latina cuyo porcentaje de propiedad se refleje en la tabla de capitalización y debe tener un fuerte componente tecnológico o habilitado por la tecnología. El proceso de solicitud está abierto hasta el 12 de abril a las 11:59 p. m., PST en https://latinasintechsummit.org/startup-competition-2022/

Este concurso se centra en la búsqueda de latinas talentosas de todo el mundo y su objetivo final es catalizar el crecimiento de las startups recién fundadas que están decididas a convertirse en empresas multimillonarias. El jurado lo integran algunas de las mentes más brillantes de la tecnología y los principales inversores: Adrián Mendoza, socio general de Mendoza Ventures; Samara Hernández, socia fundadora de Chingona Ventures; Jazmín Medina, inversora de NewView Capital; Julia Figuereido, directora de Latinoamérica y Miami del Silicon Valley Bank; Laura Moreno, socia de L'attitude VC; Marcelo de Santis, director de transformación digital de Thoughtworks; Noramay Cadena, socia directora de Supply Change Capital, así como el inversor ángel Steve Eskenazi.

La conferencia en línea de tres días está patrocinada por Comcast, Intuit, Salesforce, Cisco y Google A, entre otros, e incluirá sesiones pregrabadas y de transmisión en vivo en línea con más de 40 oradores, líderes comunitarios y tecnológicos como Dolores Huerta, Iris Castro, Kim Rivera y Mariana Matus, junto a otros expertos latinos.

El programa de la conferencia incluirá varios talleres, entre los que se encuentra un tema especial diseñado para los empleados de alto nivel que buscan ascender a puestos de director ejecutivo, los líderes de grupos de recursos para empleados (ERG) y los socios que se esfuerzan por conducir su ERG hacia la excelencia. Los temas de este año son: "Por qué importa la representación: convertirse en un defensor del talento latino en la tecnología"; "Su camino hacia los consejos de administración de las empresas", y "Capacitar internamente: la importancia de la contratación, la abogacía y la tutoría entre los empleados latinos".

Para más información sobre la Cumbre Latinas in Tech 2022, visite https://latinasintechsummit.org/press

ACERCA DE la Cumbre Latinas in Tech

Desde 2017, hemos organizado una conferencia anual para reunir a las latinas influyentes que trabajan en tecnología. En la Cumbre Latinas in Tech, usted acompañará a más de 3,000 tecnólogas latinas y aprovechará la red más poderosa para acceder a puestos de trabajo en tecnología y hacer crecer su carrera tecnológica. Para obtener más información, visite https://latinasintechsummit.org/

Acerca de Latinas in Tech

Latinas in Tech es una organización sin ánimo de lucro con orígenes humildes. Lo que comenzó como dos amigas que necesitaban apoyo profesional es ahora una comunidad global de casi 20,000 mujeres latinas.

Nuestro grupo comenzó en Silicon Valley en 2014 y desde entonces se ha expandido a 20 ciudades más con presencia local en todo el mundo.

Nuestra misión es ambiciosa, al igual que nuestras socias: buscamos remodelar la industria tecnológica para que las mujeres latinas no sólo estén bien representadas sino que también prosperen en el ecosistema.

Para más información, visite www.latinasintech.org.

La Cumbre Latinas in Tech 2022 es presentada por Comcast. Otros patrocinadores importantes son Intuit, Google, Warnermedia, Salesforce, Cisco, Spotify, Swift y Cadence. Nuestros socios comunitarios son la Latino Corporate Corporate Association, Origin, Out in Tech y la Fundación Dolores Huerta. Puede consultar la lista completa de patrocinadores y socios comunitarios aquí.

Latinas in Tech donará el 50 % de todas las ventas de boletos de la Cumbre 2022 para ayudar al pueblo ucraniano.

La Cumbre Latinas in Tech da la bienvenida a los medios de comunicación que trabajan en organizaciones de noticias acreditadas. Para solicitar credenciales de los medios de comunicación para cubrir el evento, para solicitar entrevistas con los medios de comunicación o para asistir a los eventos exclusivos para los medios de comunicación, póngase en contacto con [email protected]

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ILmAsg83D_E

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1797549/Latinas_in_Tech_Summit_2022_Logo.jpg

