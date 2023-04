La Cumbre Latinas in Tech 2023 regresa en formato presencial y explorará la necesidad de promover el talento de las latinas y ayudarlas a convertirse en responsables de la toma de decisiones en la industria de la tecnología

Durante la cumbre se realizará la tercera edición de la Tech Startup Competition

SAN FRANCISCO, 20 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Cumbre Latinas in Tech, el mayor evento tecnológico para latinas, regresa en formato presencial el jueves 18 de mayo de 2023 en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco. Tras haberse celebrado de manera totalmente virtual en los últimos tres años, esta séptima edición de la Cumbre Latinas in Tech también tendrá una experiencia virtual de un día de duración que se llevará a cabo el viernes 19 de mayo de 2023 a través de MeetYoo. La conferencia de dos días contará con la participación de más de 40 oradores y voces influyentes como Ellen Ochoa, la primera astronauta latina y exdirectora de la NASA, e Ina Fried, periodista de tecnología veterana y directora corresponsal de tecnología en Axios, entre otras líderes latinas de la industria.

El tema de la Cumbre Latinas in Tech de este año es "LET'S GET LOUD!". Esto es un reflejo de la evolución de la conversación sobre diversidad, equidad e inclusión, que pasó del aporte de talento latino a la inclusión, retención y promoción del talento de las latinas. Si bien muchas empresas hablan de ello, el crecimiento y la presencia de las latinas en los puestos de toma de decisiones sigue siendo un problema.

"Estamos cada vez más presentes en las empresas de tecnología, pero de manera abrumadora en las posiciones más bajas. Sobrecalificadas, subutilizadas. Estamos aprovechando esta oportunidad para ALZAR LA VOZ, para ser visibles y mostrarle al mundo por qué las latinas no solo son necesarias para crear una verdadera innovación, sino también que es la decisión empresarial correcta poner a las latinas a cargo de los puestos de liderazgo". - Rocio van Nierop, directora ejecutiva de Latinas in Tech

La Cumbre LiT será moderada por Iris Castro, ganadora de varios premios Emmy y productora y periodista de Telemundo. El día 1, el 18 de mayo, constará de más de 10 sesiones de apertura, charlas, paneles de discusión, una competencia de empresas emergentes, una ceremonia de premiación y una fiesta de reclutamiento para finalizar. El día 2, todo el contenido del día anterior estará disponible bajo demanda, junto con más de 10 talleres virtuales EN VIVO organizados por líderes tecnológicas y emprendedoras. Los asistentes podrán conectar e interactuar con las principales empresas tecnológicas ambos días, a través de sus exposiciones presenciales y virtuales en el stand.

La Cumbre Latinas in Tech es patrocinada por Comcast NBCUniversal, Salesforce, Roblox, Netflix, Expedia Group, Google y Workday, entre otros.

El National Women's Business Council estima que los ingresos de EE. UU. provenientes de empresas de propiedad de latinas son de cerca de $78,700 millones, pero menos del 4% de los fondos de capital de riesgo se destinaron a empresas emergentes fundadas por latinas. En un esfuerzo por apoyar el ecosistema empresarial de las latinas, Latinas in Tech organiza su tercera Competencia Anual de Empresas Emergentes durante la cumbre. La competencia buscará talento de latinas de todo el mundo y otorgará premios en efectivo no dilutivos de $30 mil, $20 mil y $10 mil a las tres principales ganadoras. El objetivo final es catalizar el crecimiento de las empresas emergentes recién fundadas que están decididas a convertirse en empresas multimillonarias. "Cuando los emprendedores latinos inician un negocio, el 70% de sus fondos proviene de ahorros personales porque a menudo carecen de los recursos y las redes para conectarse y encontrar inversionistas clave. Queremos cambiar esa narrativa porque las emprendedoras latinas no solo son capaces de trabajar en la industria tecnológica, sino que también son innovadoras que han demostrado ser creadoras de tecnología". - Rocio van Nierop, directora ejecutiva de Latinas in Tech

Latinas in Tech está feliz de presentar sus Premios LiT por segundo año consecutivo. Estos premios reconocen a personas, empresas y grupos de recursos para empleados (ERG) sobresalientes que realizan importantes contribuciones a la industria de la tecnología y promueven la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Los ganadores de las tres categorías, Latina del Año, Compañía del Año y ERG del Año, serán seleccionados de un conjunto de nominaciones presentadas por los miembros de nuestra comunidad.

Finalmente, Latinas in Tech presentará su Informe anual 2022, que resume los resultados de una encuesta a los miembros realizada a principios de 2023. El informe destaca la persistente brecha entre las latinas capacitadas y su escasa representación en puestos a cargo de la toma de decisiones. Puede encontrar el Informe Anual Latinas in Tech 2021 aquí.

Acerca de la Cumbre Latinas in Tech: Desde 2017, hemos organizado una conferencia anual para reunir a las latinas influyentes que trabajan en tecnología. En la Cumbre Latinas in Tech, usted acompañará a más de 3,000 tecnólogas latinas y aprovechará la red más poderosa para acceder a puestos de trabajo en tecnología y hacer crecer su carrera tecnológica. Para obtener más información, visite https://latinasintechsummit.org/

Acerca de Latinas in Tech: Latinas in Tech (LIT) es una organización sin fines de lucro con orígenes humildes. Lo que comenzó como dos amigas que necesitaban apoyo profesional es ahora una comunidad multinacional de 25,000 mujeres latinas con una presencia local en siete países. Buscamos darle una nueva forma a la industria de la tecnología para que las mujeres latinas no solo estén bien representadas, sino que también prosperen en el ecosistema. Para obtener más información, visite: www.latinasintech.org

INFORMACIÓN SOBRE LA AGENDA DE LA CONFERENCIA E INSCRIPCIONES

Para registrarse en línea, obtener información sobre la agenda o más información sobre la Cumbre Latinas in Tech 2023, visite https://latinasintechsummit.org.

REGISTRO DE LOS MEDIOS

La Cumbre Latinas in Tech invita a los medios de comunicación que trabajan en organizaciones de noticias acreditadas a solicitar credenciales de medios para cubrir el evento, solicitar entrevistas con los medios o asistir a eventos exclusivos para medios. Póngase en contacto con los organizadores del evento por correo electrónico a [email protected] con las líneas de asunto Press Tickets o Interview Request según las necesidades de los medios.

