La cyber-assurance BOXX Insurance acquiert la société de cybersécurité basée à Palo Alto, Templarbit

TORONTO, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BOXX Insurance, une cyber-assurtech mondiale basée à Toronto, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Templarbit, une plateforme de cybersécurité qui permet aux entreprises de garder plus facilement une longueur d'avance sur les menaces numériques.

Vishal Kundi, Co-Founder & CEO, BOXX Insurance Bjoern Zinssmeister, CEO and Co-Founder of Templarbit Box-Insurance Logo Templarbit Logo

Avec des équipes à Palo Alto et Los Angeles, Templarbit a été fondée par Bjoern Zinssmeister en 2017. Templarbit a construit une technologie de pointe qui alerte les entreprises lorsque leur plateforme identifie des vulnérabilités dans leur réseau que les pirates peuvent exploiter. La plateforme permet de découvrir, de classer et d'analyser de façon autonome l'ensemble des actifs numériques d'une organisation, le profil de risque unique pour chaque actif numérique et les coûts opérationnels réels qui seraient engagés si un actif numérique était compromis.

La conclusion de cet accord donne à BOXX, qui connaît une croissance rapide, un élan supplémentaire pour concrétiser sa volonté de faire du monde un endroit numériquement plus sûr.

« Apporter l'équipe et la technologie de Templarbit en interne était une prochaine étape naturelle pour nous », a expliqué Vishal Kundi, cofondateur et PDG de BOXX. « Cela montre à quel point nous pensons que la protection proactive contre les cyberrisques est stratégiquement importante pour la croissance continue de notre entreprise. Nous sommes heureux d'accueillir Bjoern et l'équipe Templarbit chez BOXX. »

« La plateforme technologique Templarbit a démontré qu'il était possible de fournir des capacités de cybersécurité efficaces et abordables aux petites et moyennes entreprises en utilisant l'automatisation intelligente et l'intelligence des menaces », a déclaré Bjoern Zinssmeister, Cofondateur de Templarbit, qui rejoint BOXX en tant que chef de l'ingénierie, BOXX Labs, la nouvelle division R&D de BOXX. « C'est une période incroyablement excitante pour rejoindre la famille BOXX, et j'ai hâte de voir ce qui nous attend. »

À propos de BOXX Insurance

BOXX Insurance Inc. aide les entreprises, les particuliers et les familles à s'assurer et à se défendre contre les cybermenaces. BOXX Insurance Inc. est une société privée dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. La vision de BOXX est d'aider les entreprises, les particuliers et les familles à devancer les cybermenaces, à y répondre et à s'en remettre, en mettant leur sécurité numérique au premier plan. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.boxxinsurance.com

À propos de Templarbit

Fondée en 2017, Templarbit a été incubée chez Y Combinator et est une société de sécurité nouvelle génération axée sur la construction de solutions modernes qui donnent du pouvoir à une nouvelle génération d'équipes de sécurité. En construisant des solutions dès le départ pour qu'elles soient natives du cloud et alimentées par l'intelligence des données, Templarbit a redéfini la manière dont nous effectuons les évaluations de la posture de sécurité d'une entreprise. Grâce à la possibilité de surveiller en permanence les actifs Web et le risque qu'ils peuvent exposer, les entreprises de toutes tailles disposent désormais d'un moyen d'élaborer un programme de gestion des risques évolutif.

Contact pour les médias : [email protected]

