La Czinger 21C bat de six secondes le Record du tour de la Production du Circuit des Amériques

La 21C Hypercar visite COTA avant le Grand Prix de F1 américain

LOS ANGELES, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Inspiré par le légendaire ingénieur texan Jim Hall et ses véhicules extraordinairement innovants, Czinger Vehicles a récemment fait un pèlerinage au Circuit des Amériques (COTA) dans un acte de rébellion américaine - laissant le précédent record de tour de production établi par une McLaren P1 à plus de 6 secondes dans le rétroviseur.

Czinger Vehicles utilise des technologies de conception et de fabrication révolutionnaires pour construire des véhicules haute performance de pointe et homologués. La Czinger 21C, qui mène la rébellion, a roulé dans sa version de série complète, avec un intérieur complet, un éclairage et des pneus Michelin Pilot Cup 2R. Les véhicules entièrement homologués, conçus et fabriqués en Amérique, seront livrés à partir de 2023.

Le temps record a été réalisé le 23 septembre à 9h50 CT avec le pilote Joel Miller aux commandes de la voiture. Le temps de 2:11:33 a été enregistré sur plusieurs systèmes GPS. Le précédent record était de 2:17:12.

« En tant qu'enfant de cols bleus ayant grandi à Cleveland, dans l'Ohio, j'avais l'habitude de rester éveillé la nuit en pensant à mon héros de course, Jim Hall, à ses dernières innovations et aux voitures Chaparral bourrées de technologie que son équipe construisait », a déclaré Kevin Czinger, fondateur et PDG de Czinger Vehicles et de Divergent 3D, l'entreprise qui révolutionne l'industrie de la construction automobile. « L'époque et les technologies disponibles, basées sur l'IA et axées sur la durabilité, sont différentes, mais l'esprit d'animation reste le même : vivre le rêve américain à toute vitesse - sans limites, à la manière du Texas. Merci, Bobby Epstein et l'équipe de COTA, d'avoir créé et géré un formidable circuit américain qui perpétue la tradition Jim Hall d'innovation et de performances extraordinaires en évoluant toujours plus haut ! »

Czinger présentera la 21C, qui bat tous les records, lors du week-end de Formule 1 qui se tiendra ce mois-ci au Club Sports Illustrated d'Austin.

Lukas Czinger, Vice-président des opérations, a ajouté : « Czinger Vehicles est une société américaine. Cette société conçoit, fabrique et assemble en Californie. Nous possédons toute la propriété intellectuelle, l'Amérique possède toute la propriété intellectuelle, mais nous représentons également les attributs et l'esprit américains d'inclusion et d'opportunité. Notre équipe est venue de toute l'Amérique et du monde entier pour nous rejoindre. Et lorsque nous avons réfléchi aux circuits qui représentent cette entreprise, qui représentent cette Histoire Made-in-America, le Circuit des Amériques était un choix irrésistible. Nous sommes reconnaissants du temps que nous avons passé à Austin et nous attendons avec impatience de passer de nombreux autres jours sur ce circuit. »

Pour la vidéo et les photos du record du tour, consultez le site Web https://www.dropbox.com/sh/0b98le6jwi78a2f/AABS0JgPTQxK1tl7G7hD9aa3a?dl=0

À propos de la Czinger 21C

La Czinger 21C, premier modèle d'une série de véhicules de performance exclusifs et entièrement homologués - la production sera limitée à 80 voitures - a été créée en partie grâce aux technologies de fabrication additive. Chaque composant fabriqué à l'aide de cette technologie est conçu par ordinateur à l'aide de l'IA, optimisé pour le poids et les performances, et est magnifiquement fini à la main. Les technologies de fabrication exclusives de Czinger, son groupe motopropulseur développé en interne et son design emblématique guideront sa future famille de véhicules et permettront à l'équipe de conception et d'ingénierie de débloquer des performances et un style encore jamais vus dans l'industrie automobile. Il est important de noter que la 21C V8 est conçue pour utiliser une gamme de carburants, y compris le méthanol recyclé au carbone et d'autres carburants électroniques, de sorte qu'elle peut être utilisée comme un véhicule à émission zéro.

