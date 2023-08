LA DANSE : DESPERADOS RAPPORTE QUE 69 % DES FÊTARDS DÉCLARENT QUE DANSER PEUT CHANGER UNE MAUVAISE JOURNÉE EN BONNE JOURNÉE

LONDRES, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle recherche de Desperados révèle que la danse est la dernière tendance qui permet aux gens de se détendre. En fait, 82 % des personnes interrogées ont déclaré qu'ils dansent pour se sentir libre, et le quart (22 %) déclare danser chaque jour.

L'enquête, menée par Desperados, la marque de bière à l'esprit latino, à travers le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne, a également révélé que la danse a le pouvoir de rendre les gens plus heureux (79 %) et de transformer une mauvaise journée en bonne journée (69 %).

Desperados launches updated ‘Desperados Dance Club’ app where dancing steps are turned into rewards and cash for charity. Credit: PaulaSchu

L'enquête marque le lancement de DesperadosDance Club, une version mise à jour de l'application de danse, qui transforme désormais les pas de danse en récompenses et expériences épiques.

Grâce à de nouvelles fonctionnalités, les fêtards peuvent désormais ouvrir l'application et danser n'importe où, n'importe quand, pour débloquer des récompenses, y compris un accès VIP, des billets de festival et bien plus encore. Ils peuvent également choisir de recueillir des fonds pour des organisations caritatives qui défendent l'inclusivité : Stonewall & Women in Music. Pour chaque 100 pas effectués, Desperados fera un don de 1 € à ces associations afin de rendre les dancefloors plus sûrs et plus accessibles.

La danse est clairement plus qu'un simple sport, 44 % des personnes interrogées déclarant que cette activité leur permet de se sentir libres et 61 % confirmant qu'elle les aide à se sentir en contact avec leur entourage, ce qui leur donne un sentiment d'appartenance. Grâce aux nouvelles fonctionnalités améliorées de l'application, Desperados aide cette communauté à se rassembler, lui permettant de danser n'importe quand et n'importe où. Desperados créera également et parrainera des événements conçus pour aider les gens à se détendre et à interagir avec les autres.

Les hits préférés ont été dévoilés :

« Dancing Queen » - ABBA

« Macarena » - Los Del Rio

« Y.M.C.A » - Village People

« Stayin' Alive » - Bee Gees

« Despacito » - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

Dansez seulement 500 pas depuis n'importe où pour déverrouiller la playlist complète dans l'application.

Les lieux les plus populaires sont les suivants :

Discothèques (31 %)

Soirée en maison (27 %)

Mariage (23 %)

Festival (17 %)

Chambre (10 %)

La plateforme mise à jour fait suite à l'initiative Rave to Save de Desperados, une campagne qui a fait danser des fêtards dans de nombreuses soirées innovantes pour collecter des fonds pour des organisations caritatives, levant ainsi 165 000 € de fonds pour Stonewall et Women in Music l'année dernière.

Rutger van der Stegen, responsable mondial de Desperados, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de Dance Club, qui aidera à rassembler les communautés grâce au pouvoir de la danse et de la musique ! Et quelle meilleure façon de se lâcher que de savoir que vous pourriez gagner des récompenses non seulement pour vous-même, mais pour les autres aussi, tout en recueillant des fonds pour des organisations caritatives en même temps. Une fois de plus, nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Stonewall et à Women in Music, des organisations caritatives inclusives de premier plan, tandis que nous visons à faire des pistes de danse du monde entier un espace sécuritaire et accessible pour tous. »

Téléchargez Desperados Dance Club via l' App Store et Google Play .

Notes aux rédacteurs

Méthodologie de recherche

Recherche menée avec un échantillon de 2517 adultes de 18 ans et plus aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Belgique entre le 17 juillet 2023 et le 24 juillet 2023.

À propos de HEINEKEN

HEINEKEN est le brasseur le plus connu au monde. Il s'agit du principal développeur et distributeur de marques de bière et de cidre haut de gamme. Avec la marque Heineken® en tête, le groupe possède un portefeuille de plus de 300 bières et cidres internationaux, régionaux, locaux et de spécialité. Nous sommes engagés dans l'innovation, l'investissement à long terme dans les marques, l'exécution disciplinée des ventes et la gestion ciblée des coûts. Grâce à l'initiative « Brewing a Better World » (« Brasser un monde meilleur »), le développement durable fait partie intégrante de nos activités.

HEINEKEN a une empreinte géographique bien équilibrée avec des positions de leader sur les marchés développés et en développement. Nous employons plus de 90 000 personnes et exploitons des brasseries, des malteries, des cidreries et d'autres installations de production dans plus de 70 pays.

Les dernières actualités concernant HEINEKEN sont disponibles sur le site web de l'entreprise : www.theHEINEKENcompany.com . Suivez-nous également sur Twitter : @HEINEKENCorp.

À propos de Desperados

Né d'une expérimentation il y a vingt ans, Desperados a osé brasser la première bière aux saveurs latinos. Depuis, nous avons réécrit les règles et enflammé les dancefloors grâce à des expérimentations dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2165893/DesperadosDanceClub.jpg

SOURCE Desperados