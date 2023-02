La déclaration et la réduction de l'empreinte carbone facilitées avec Plan Be Eco

VARSOVIE, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Alors que les cadres dirigeants discutent de l'adoption de nouvelles mesures climatiques pour améliorer la réputation des entreprises et économiser de l'argent, les propriétaires de petites entreprises s'inquiètent de ne pas avoir les ressources nécessaires pour respecter la réglementation sur la déclaration de l'empreinte carbone.

Les entrepreneurs ont besoin des bons outils.

Selon le SME Climate Hub soutenu par l'ONU, 68 % des propriétaires de petites entreprises craignent de ne pas avoir les ressources nécessaires pour prendre des mesures climatiques. Le manque de connaissances, d'argent et de temps sont les principales causes du retard des PME dans la course au développement durable.

« Nous avons rendu le calcul et la déclaration conforme de l'empreinte carbone accessibles à tous les chefs d'entreprise, quel que soit leur budget. Avec Plan Be Eco, la réduction des émissions de carbone est rapide et économique. Toutes les entreprises ont désormais accès à des plans de réduction réalistes », a déclaré Aga Maciejowska, PDG de Plan Be Eco.

Selon Eurostat, 30,1 millions d'entreprises étaient actives dans l'UE en 2021 et près de 90 % d'entre elles étaient des PME. La plupart de ces entreprises participent aux chaînes d'approvisionnement d'entreprises plus importantes, en tant qu'entrepreneurs ou sous-traitants, et devront tôt ou tard déclarer leur empreinte carbone.

Les émissions de carbone élevées constituent un risque commercial.

Lorsque les institutions financières fixent les taux d'intérêt, plusieurs facteurs de risque sont pris en compte.

« Auparavant, le risque environnemental n'était pris en compte que du point de vue de l'environnement. Mais les entreprises dont les émissions de carbone sont élevées sont risquées, et ce risque ne peut pas être négligé par les startups technologiques en recherche d'investissements », a commenté Aga Maciejowska.

Ce point de vue se reflète dans des études récentes. Selon PwC, plus de 80 % des investisseurs tiennent compte des critères ESG lorsqu'ils font des placements.

La réduction de l'empreinte carbone mesure la qualité de la gestion.

Des chercheurs de l'Université de Maastricht et d'Hermes Investment Management ont publié un document concluant que les entreprises qui réduisent leurs émissions de carbone de 1 % par année économisent 1,3 million de dollars en frais d'intérêt. Bien que l'empreinte carbone ne soit pas officiellement prise en compte pour le calcul des taux d'intérêt par les institutions financières, les entreprises bien gérées obtiennent de meilleurs résultats, tant financiers que non financiers.

La déclaration de l'empreinte carbone est obligatoire à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

L'Union européenne a publié une directive obligeant les grandes entreprises à déclarer leur empreinte carbone en 2024. Avec la nouvelle directive CSRD, le nombre de sociétés déclarantes a été multiplié par près de dix. Chaque entreprise doit calculer les scopes 1, 2 et 3 à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, ce qui signifie que les petits entrepreneurs doivent se mettre en conformité.

